Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
1946
26 февраля – британцы назначили юриста, доктора Германа Мюнха главным доверительным управляющим завода Volkswagen. Вскоре, 17 июня, он одновременно занял пост генерального директора.
1955
Для рабочих сборочного предприятия была введена полная оплата больничных листов. Это право, закрепленное в тарифном соглашении, регулирующем общие условия труда, было дополнено различными внетарифными выплатами. Благодаря им, в 1950-х годах предприятие получило неплохой социально-политический имидж.
1965
8 февраля – в целях снижения расходов по сбыту, а также чтобы непосредственно оказывать влияние на дилеров, компания Volkswagen of America постепенно приняла на себя управление дистрибьюторской сетью. Во Флориде была основана фирма, продолжавшая дела приобретенной компании-дистрибьютора. До 1969 года американская «дочка» создала 4 дистрибьюторских филиала: один в Бостоне (1966 г.), один в Иллинойсе (1967 г.), а также в Вашингтоне и в Сан-Антонио (1969 г.).
1972
17 февраля – после выпуска 15 007 034 автомобилей ныне легендарный «Жук» побил рекорд не менее известной в мировом автопроме модели «Т» от концерна Ford Motor, выпускавшейся в период с 1908 по 1927 г.г. Немецкая «букашка» обошла по общим продажам «Жестянку Лизи» и таким образом стала новым мировым рекордсменом.
1974
На кузовной фирме Karmann начался серийный выпуск спортивного купе Scirocco, созданного совместно с итальянским дизайнером Джорджио Джуджаро. Базирующийся на технологической концепции «Гольфа», Scirocco отличался броским дизайном, модными на тот технологиями и пригодностью к повседневному использованию. Первое поколение модели, суммарные продажи которой составили 504 153 ед., открыло для автопроизводителя новый сегмент рынка.
1975
10 февраля – Тони Шмюкер стал председателем правления концерна Volkswagen AG.
1979
Кузовная компания Karmann приступила к серийному выпуску кабриолета Golf, оснащенного водонепроницаемым верхом на толстой подкладке и имевшего жестко закрепленную дугу безопасности. На выбор предлагалось 2 типа моторов: 1,5-литровый 70-сильный и 1,6-литровый 110-сильный GTI. Даже после смены поколения автопроизводитель не стал убирать данную версию кабриолета из своей гаммы. В 1983 году у «открывашки» появился 55-литровый топливный бак и спортивные передние сиденья, а годом позже – новая передняя панель, 4-спицевое рулевое колесо и сдвоенные фары гловного света. Данный Golf оказался хорошим преемником кабрио-«Жука» и стал самым популярным кабриолетом в Европе.
1984
3 февраля – на заводе в Вольфсбурге торжественно открыт исследовательский центр, который собрал под своей крышей более 600 сотрудников. За исключением аэродинамической трубы и части централизованного измерительного оборудования, все исследовательские отделы разместились в новом здании площадью 15 000 кв. метров, оборудованном по последнему слову техники.
1985
16 февраля – после многолетних переговоров подписаны соглашения с китайской стороной об учреждении СП, 50% капитала которого – в руках Volkswagen AG. Уже в сентябре на заводе стартовало производство модели Santana, до конца года изготовлено 1 700 машин. С 1986 по 1991 г.г. на предприятии в 4 раза увеличено производство (с 8 471 до 35 000 ед.). Доля использования местных комплектующих к тому времени составляло более 70%, поэтому с лета 1991 года шанхайскому подразделению концерна уже не требовалась лицензия на импорт сборочных комплектов.
1991
6 февраля – концерн создал свой второй форпост в Китае (г. Чангун). Вначале была организована сборка модели Jetta из импортируемых сборочных комплектов. А открывшийся в 1993-м новый завод производительностью 150 000 авто в год уже вовсю использует местные узлы и агрегаты, включая двигатели и коробки передач.
1999
4 февраля – учреждение Volkswagen China Investment Ltd. в Пекине позволил концерну объединить под одной крышей уже существующие и будущие инвестиции в КНР в рамках одного холдинга. Главная цель – ускорение реализации новых проектов.
2003
28 февраля – создание компании Volkswgen Individual GmbH – это желание автопроизводителя соответствовать индивидуальным потребностям, вкусам и пожеланиям потребителей. Новая компания стала позиционироваться как поставщик эксклюзивных спортивных машин в индивидуальной комплектации.
2006
Начало производства купе-кабриолета Eos. 4-местный автомобиль стал первым серийным автомобилем, который оснащен конструкцией крыши из 5 сегментов со встроенным подъемно-сдвижным люком. Превращение в кабриолет осуществлялось за 25 секунд. Можно было полностью открыть или поднять передний сегмент из прозрачного стекла. Близость Eos к старшему Passat проявлялась в комфортном шасси и гамме моторов, самым мощным из которых являлся 250-сильный 6-цилиндровый агрегат.
2007
6 февраля – учреждение СП в индийском штате Махараштра обеспечило возможность строительства автомобильного завода на местном перспективном рынке. На эти цели концерн выделил 580 млн евро. При производственной мощности 110 000 авто в год через 2 года здесь начался выпуск Skoda Fabia и модели VW, специально разработанной для индийского потребителя.
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