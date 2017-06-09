9 июня 2017, 14:08
Fiat 500 получил мотор от Alfa Romeo
По случаю 100-летнего юбилея итальянского ателье Giannini Automobili в Gram Torino Engineering подготовили особую версию компактного хэтчбека Fiat 500. Автомобиль из «городского жителя» превратился в настоящий суперкар.
FIAT 500
От 1.2 л, 69 л.с
Новый от 731 000 до 1 015 000 Р
Для хэтчбека также подготовили карбоновые кузовные панели, 6-поршневые тормозные механизмы Brembo, гоночную подвеску с толкателями спереди и сзади. Всего компания намерена выпустить 100 таких машин, стоимость каждой из которых составит 150 тыс. евро. Премьера «спортивного» 500 состоится в октябре этого года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это классный пепелац, Стиль выдержан как нельзя лучше, чем у того-же МИНИ или ЖУКА, единственно жаль, что двигатель находится спереди, но это, думаю, мои придирки.ПЕПЕЛАЦ офигенный
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Итальянские ФИАТы последние пару лет шагают семимильными шагами. Вот взялись так взялись...
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