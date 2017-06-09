9 июня 2017, 14:08

Fiat 500 получил мотор от Alfa Romeo

По случаю 100-летнего юбилея итальянского ателье Giannini Automobili в Gram Torino Engineering подготовили особую версию компактного хэтчбека Fiat 500. Автомобиль из «городского жителя» превратился в настоящий суперкар.
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FIAT 500
От 1.2 л, 69 л.с
Новый от 731 000 до 1 015 000 Р
Главные изменения, которые провели тюнеры, находятся в подкапотном пространстве. Хэтчбек приводится в движение 1,75-литровым турбированным мотором с 4 цилиндрами. Аналогичный двигатель имеет Alfa Romeo 4C, при этом тюнеры форсировали движок до 350 сил. Привод с переднего поменялся на задний.

Для хэтчбека также подготовили карбоновые кузовные панели, 6-поршневые тормозные механизмы Brembo, гоночную подвеску с толкателями спереди и сзади. Всего компания намерена выпустить 100 таких машин, стоимость каждой из которых составит 150 тыс. евро. Премьера «спортивного» 500 состоится в октябре этого года.

Дизайн и тюнинг Фиат 500

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Комментарии
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Отзывы по теме
Fiat 500: повторяя пройденное…
Это классный пепелац, Стиль выдержан как нельзя лучше, чем у того-же МИНИ или ЖУКА, единственно жаль, что двигатель находится спереди, но это, думаю, мои придирки.ПЕПЕЛАЦ офигенный
Андрей
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Fiat 500 стал автомобилем года в Европе
Итальянские ФИАТы последние пару лет шагают семимильными шагами. Вот взялись так взялись...
Андрей Добрый
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Fiat 500 получил мотор от Alfa Romeo
{{model_v2_1777}}Главные изменения, которые провели тюнеры, находятся в подкапотном пространстве. Хэтчбек приводится в движение 1,75-литровым турбированным мотором с 4 цилиндрами. Аналогичный двигатель имеет Alfa Romeo 4C, при этом тюнеры форсировали движок до 350 сил. Привод с переднего поменялся на задний.Для хэтчбека также подготовили карбоновые кузовные панели, 6-поршневые тормозные механизмы Brembo, гоночную подвеску с толкателями спереди и сзади. Всего компания намерена выпустить 100 таких машин, стоимость каждой из которых составит 150 тыс. евро. Премьера «спортивного» 500 состоится в октябре этого года.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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