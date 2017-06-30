30 июня 2017, 12:29

Fiat 500 получил юбилейную версию

Компактный хэтчбек Fiat 500 отмечает 60-летний юбилей. В честь этого компания подготовила особенную версию модели под названием Anniversario, выполненную в ретро-стиле.
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Fiat 500 получил юбилейную версию FIAT 500

FIAT 500
Выпускается с 2008 г.
Новый от 731 000 до 1 015 000 Р
Объявлений: 3
Отзывов: 4
Кузов автомобилей будет окрашен в зеленый оттенок Riviera Green или оранжевый Sicilia Orange. Особенностями экстерьера также стали 16-дюймовые стальные колесные диски с хромированными колпаками и шильдики с названием марки, которые использовались в 1950-х.

Помимо этого, новинка отличается хромированными корпусами зеркал заднего вида, а на крышу багажника нанесена надпись «Anniversario». Салон украшен вставками в цвет кузова.

В перечень оснащения юбилейного хэтчбека входят мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также навигацией TomTom. Под капотом «500-го» установлены моторы мощностью от 69 до 105 сил.

АвтоМудрость Фиат 500

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Fiat 500: повторяя пройденное…
Это классный пепелац, Стиль выдержан как нельзя лучше, чем у того-же МИНИ или ЖУКА, единственно жаль, что двигатель находится спереди, но это, думаю, мои придирки.ПЕПЕЛАЦ офигенный
Андрей
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Fiat 500 стал автомобилем года в Европе
Итальянские ФИАТы последние пару лет шагают семимильными шагами. Вот взялись так взялись...
Андрей Добрый
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Fiat 500 получил юбилейную версию
{{model_1777}} Кузов автомобилей будет окрашен в зеленый оттенок Riviera Green или оранжевый Sicilia Orange. Особенностями экстерьера также стали 16-дюймовые стальные колесные диски с хромированными колпаками и шильдики с названием марки, которые использовались в 1950-х.Помимо этого, новинка отличается хромированными корпусами зеркал заднего вида, а на крышу багажника нанесена надпись «Anniversario». Салон украшен вставками в цвет кузова. В перечень оснащения юбилейного хэтчбека входят мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также навигацией TomTom. Под капотом «500-го» установлены моторы мощностью от 69 до 105 сил.
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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