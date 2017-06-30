30 июня 2017, 12:29
Fiat 500 получил юбилейную версию
Компактный хэтчбек Fiat 500 отмечает 60-летний юбилей. В честь этого компания подготовила особенную версию модели под названием Anniversario, выполненную в ретро-стиле.
Помимо этого, новинка отличается хромированными корпусами зеркал заднего вида, а на крышу багажника нанесена надпись «Anniversario». Салон украшен вставками в цвет кузова.
В перечень оснащения юбилейного хэтчбека входят мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также навигацией TomTom. Под капотом «500-го» установлены моторы мощностью от 69 до 105 сил.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это классный пепелац, Стиль выдержан как нельзя лучше, чем у того-же МИНИ или ЖУКА, единственно жаль, что двигатель находится спереди, но это, думаю, мои придирки.ПЕПЕЛАЦ офигенный
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Итальянские ФИАТы последние пару лет шагают семимильными шагами. Вот взялись так взялись...
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