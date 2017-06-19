19 июня 2017, 20:00
Fiat Ducato стал доступнее
Российским покупателям легких коммерческих автомобилей Fiat Ducato текущего года выпуска предложили особые финансовые условия, благодаря которым они могут сэкономить 240 000 рублей.
Импортер снизил цены на разные вариации Fiat Ducato в среднем на 4 %, что составляет порядка 75 000 рублей. Корпоративным клиентам предлагают купить авто со скидкой более 10 %.
Одновременно действует программа оформления Fiat Ducato в лизинг. Ее условия на 165 000 рублей выгоднее прежних.
Таким образом, совокупное преимущество для клиента достигает 240 000 рублей.
Действие программы распространяется на все версии фургонов и шасси, а также на всю линейку коммерческих автомобилей Fiat Professional: маршрутные такси, промтоварные и изотермические фургоны, бортовые платформы, грузопассажирские версии.
Для частных клиентов действует предложение по кредиту с процентной ставкой 6,67 % сроком на 3 года.
Добавим, что Ducato является одним из лидеров российского рынка LCV. На прошлой неделе появилась информация, что продукция концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в Россию поставляться больше не будет, но была официально опровергнута.
Комплектации и технические характеристики
|FIAT Ducato 2.3 MT
|Год выпуска, с
|20071
|Год выпуска, по
|2011
|Кузов
|фургон
|Мощность, л.с./ об/мин
|110
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.0
|Загородный цикл
|7.7
|Топливо
|дизель
|Все характеристики
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27.10.2016, 11:51
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18.09.2016, 20:51
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18.08.2015, 12:20
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17.07.2015, 09:12
Fiat, которому кричали Bravo!
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Дукато комби 5+1 взял новым в январе 2011,пробег уже 47тыс. Сразу выбросил сидушки и перегородку, поднял пол на 30 см под пандус на работе чтоб рохлой 4 европалеты завозить. За весь пробег поменял только главный цилиндр сцепления по гарантии и на 10 тыс сход-развал. Вожу ежедневно от 1 до 1.7 тонны ...
Sollers может обещать многое.Но стоит вам обратится по поводу выполнения гарантийных обязательств Sollers, то можете не сомневатья-- кинут Вас.Так работает Sollers в Нижнем Новгороде.
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