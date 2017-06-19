19 июня 2017, 20:00

Fiat Ducato стал доступнее

Российским покупателям легких коммерческих автомобилей Fiat Ducato текущего года выпуска предложили особые финансовые условия, благодаря которым они могут сэкономить 240 000 рублей.
^
Импортер снизил цены на разные вариации Fiat Ducato в среднем на 4 %, что составляет порядка 75 000 рублей. Корпоративным клиентам предлагают купить авто со скидкой более 10 %.
 
Одновременно действует программа оформления Fiat Ducato в лизинг. Ее условия на 165 000 рублей выгоднее прежних.
 
Таким образом, совокупное преимущество для клиента достигает 240 000 рублей. 
Действие программы распространяется на все версии фургонов и шасси, а также на всю линейку коммерческих автомобилей Fiat Professional: маршрутные такси, промтоварные и изотермические фургоны, бортовые платформы, грузопассажирские версии.
 
Для частных клиентов действует предложение по кредиту с процентной ставкой 6,67 % сроком на 3 года.
 
Добавим, что Ducato является одним из лидеров российского рынка LCV. На прошлой неделе появилась информация, что продукция концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в Россию поставляться больше не будет, но была официально опровергнута.

Комплектации и технические характеристики

FIAT Ducato 2.3 MT
Год выпуска, с20071
Год выпуска, по2011
Кузовфургон
Мощность, л.с./ об/мин110
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл7.7
Топливодизель
Все характеристики
Купить авто Фиат Дукато

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум FIAT Ducato
| Дукато комби 5+1 взял новым в январе 2011,пробег уже 47тыс. Сразу выбросил сидушки и перегородку, поднял пол на 30 см под пандус на работе чтоб рохлой 4 европалеты завозить. За весь пробег поменял только главный цилиндр сцепления по гарантии и на 10 тыс сход-развал. Вожу ежедневно от 1 до 1.7 тонны ...
я на висе 2 ляма заработа
Sollers снижает цены на Fiat российской сборки
Sollers может обещать многое.Но стоит вам обратится по поводу выполнения гарантийных обязательств Sollers, то можете не сомневатья-- кинут Вас.Так работает Sollers в Нижнем Новгороде.
александр
В России началось производство новых версий FIAT Ducato
5-местные фиат дукато
Геннадий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква FIAT Автомудрость FIAT АвтоПитер FIAT Дизайн и тюнинг FIAT Новинки и концепт кары FIAT Новости и акции автосалонов FIAT Автосалоны и дилеры марки FIAT Аренда и прокат авто марки FIAT Автоклубы и форумы автозавчастей марки FIAT Автосервисы и магазины автозапчастей марки FIAT
Главные материалы
Курс на цивилизацию. Где лучше обслуживать автомобиль?
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа FIAT Ducato
Объявления о продаже FIAT Ducato
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 72 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Ducato
Fiat Ducato стал доступнее
Импортер снизил цены на разные вариации Fiat Ducato в среднем на 4 %, что составляет порядка 75 000 рублей. Корпоративным клиентам предлагают купить авто со скидкой более 10 %. Одновременно действует программа оформления Fiat Ducato в лизинг. Ее условия на 165 000 рублей выгоднее прежних. Таким образом, совокупное преимущество для клиента достигает 240 000 рублей. Действие программы распространяется на все версии фургонов и шасси, а также на всю линейку коммерческих автомобилей Fiat Professional: маршрутные такси, промтоварные и изотермические фургоны, бортовые платформы, грузопассажирские версии. Для частных клиентов действует предложение по кредиту с процентной ставкой 6,67 % сроком на 3 года. Добавим, что Ducato является одним из лидеров российского рынка LCV. На прошлой неделе появилась информация, что продукция концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в Россию поставляться больше не будет, но была официально опровергнута.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Белгородская область Ярославль Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG