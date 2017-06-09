9 июня 2017, 18:34

Fiat не покинет российский авторынок

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) опроверг информацию о том, что автомобили марки Fiat больше не будут поставлять на российский авторынок. Более того, покупателям будет доступен обновленный вариант хэтчбека 500.
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FIAT 500
Выпускается с 2008 г.
Новый от 731 000 до 1 015 000 Р
Объявлений: 4
Отзывов: 5
Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на директора по PR и коммуникациям российского офиса FCA Кирилла Устинова, первые хэтчбеки 2018 модельного года могут появиться у дилеров уже этим летом.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на собственный источник сообщила, что в компании Fiat-Chrysler объявили о прекращении поставок в Россию легковых автомобилей. По данным издания, компания якобы сконцентрируется на дистрибуции коммерческих моделей.

В настоящий момент стоимость Fiat 500 составляет 1 000 000 рублей. За последние семь месяц на учет в ГИБДД владельцы поставили только 7 таких автомобилей. Кроме того, машина доступна исключительно по предзаказу.

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Отзывы по теме
Fiat 500: повторяя пройденное…
Это классный пепелац, Стиль выдержан как нельзя лучше, чем у того-же МИНИ или ЖУКА, единственно жаль, что двигатель находится спереди, но это, думаю, мои придирки.ПЕПЕЛАЦ офигенный
Андрей
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Fiat 500 стал автомобилем года в Европе
Итальянские ФИАТы последние пару лет шагают семимильными шагами. Вот взялись так взялись...
Андрей Добрый
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Fiat не покинет российский авторынок
{{model_1777}}Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на директора по PR и коммуникациям российского офиса FCA Кирилла Устинова, первые хэтчбеки 2018 модельного года могут появиться у дилеров уже этим летом.Ранее газета «Известия» со ссылкой на собственный источник сообщила, что в компании Fiat-Chrysler объявили о прекращении поставок в Россию легковых автомобилей. По данным издания, компания якобы сконцентрируется на дистрибуции коммерческих моделей. В настоящий момент стоимость Fiat 500 составляет 1 000 000 рублей. За последние семь месяц на учет в ГИБДД владельцы поставили только 7 таких автомобилей. Кроме того, машина доступна исключительно по предзаказу.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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