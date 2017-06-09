9 июня 2017, 18:34
Fiat не покинет российский авторынок
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) опроверг информацию о том, что автомобили марки Fiat больше не будут поставлять на российский авторынок. Более того, покупателям будет доступен обновленный вариант хэтчбека 500.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на собственный источник сообщила, что в компании Fiat-Chrysler объявили о прекращении поставок в Россию легковых автомобилей. По данным издания, компания якобы сконцентрируется на дистрибуции коммерческих моделей.
В настоящий момент стоимость Fiat 500 составляет 1 000 000 рублей. За последние семь месяц на учет в ГИБДД владельцы поставили только 7 таких автомобилей. Кроме того, машина доступна исключительно по предзаказу.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это классный пепелац, Стиль выдержан как нельзя лучше, чем у того-же МИНИ или ЖУКА, единственно жаль, что двигатель находится спереди, но это, думаю, мои придирки.ПЕПЕЛАЦ офигенный
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Итальянские ФИАТы последние пару лет шагают семимильными шагами. Вот взялись так взялись...
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