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23 мая 2017, 10:23

Fiat обновил компактвен 500L

Представлена обновленная версия компактвена Fiat 500L. Рестайлинговая версия модели, как и прежде, будет доступна в обычном варианте, вседорожном (Trekking) и удлиненном (Living).
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  Fiat обновил компактвен 500L FIAT 500, FIAT Fiat обновил компактвен 500L FIAT 500, FIAT Fiat обновил компактвен 500L
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фото
  

От предшественника модель отличается другой решеткой радиатора, видоизмененным обвесом и светодиодными ходовыми огнями круглой формы. Также разработчики украсили 500L хромированными деталями экстерьера. Для заказа доступно 37 цветовых сочетаний кузова и крыши.

FIAT 500
Выпускается с 2008 г.
Новый от 731 000 до 1 015 000 Р
Объявлений: 6
Отзывов: 4

В салоне изменились руль и приборная панель. Инженеры поменяли расположение рычага, а также установили 3,5-дюймовый сенсорный дисплей. В перечень оснащения модели входит мультимедийный комплекс Uconnect с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto, Apple CarPlay. За доплату будет предложена 520-ваттная аудиосистема Beats.

В движение компактвен приводит 1,4-литровый бензиновый турбоагрегат, мощность которого составляет 95 или 120 л. с. Также покупателям предложат версии с 0,9-литровым двигателем TwinAir с отдачей 105 л. с. Из дизелей доступны 1,3-литровый MultiJet мощностью 95 л. с. и 120-сильный MultiJet объемом 1,6 литра.

Новинки и концепт кары Фиат 500

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Комментарии
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Отзывы по теме
Fiat 500: повторяя пройденное…
Это классный пепелац, Стиль выдержан как нельзя лучше, чем у того-же МИНИ или ЖУКА, единственно жаль, что двигатель находится спереди, но это, думаю, мои придирки.ПЕПЕЛАЦ офигенный
Андрей
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Fiat 500 стал автомобилем года в Европе
Итальянские ФИАТы последние пару лет шагают семимильными шагами. Вот взялись так взялись...
Андрей Добрый
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Fiat обновил компактвен 500L
От предшественника модель отличается другой решеткой радиатора, видоизмененным обвесом и светодиодными ходовыми огнями круглой формы. Также разработчики украсили 500L хромированными деталями экстерьера. Для заказа доступно 37 цветовых сочетаний кузова и крыши.{{model_1777}} В салоне изменились руль и приборная панель. Инженеры поменяли расположение рычага, а также установили 3,5-дюймовый сенсорный дисплей. В перечень оснащения модели входит мультимедийный комплекс Uconnect с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto, Apple CarPlay. За доплату будет предложена 520-ваттная аудиосистема Beats.В движение компактвен приводит 1,4-литровый бензиновый турбоагрегат, мощность которого составляет 95 или 120 л. с. Также покупателям предложат версии с 0,9-литровым двигателем TwinAir с отдачей 105 л. с. Из дизелей доступны 1,3-литровый MultiJet мощностью 95 л. с. и 120-сильный MultiJet объемом 1,6 литра.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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