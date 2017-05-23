Fiat обновил компактвен 500L
От предшественника модель отличается другой решеткой радиатора, видоизмененным обвесом и светодиодными ходовыми огнями круглой формы. Также разработчики украсили 500L хромированными деталями экстерьера. Для заказа доступно 37 цветовых сочетаний кузова и крыши.
В салоне изменились руль и приборная панель. Инженеры поменяли расположение рычага, а также установили 3,5-дюймовый сенсорный дисплей. В перечень оснащения модели входит мультимедийный комплекс Uconnect с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto, Apple CarPlay. За доплату будет предложена 520-ваттная аудиосистема Beats.
В движение компактвен приводит 1,4-литровый бензиновый турбоагрегат, мощность которого составляет 95 или 120 л. с. Также покупателям предложат версии с 0,9-литровым двигателем TwinAir с отдачей 105 л. с. Из дизелей доступны 1,3-литровый MultiJet мощностью 95 л. с. и 120-сильный MultiJet объемом 1,6 литра.
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