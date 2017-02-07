7 февраля 2017, 16:54

Fiat планирует рестайлинг пикапа Strada

Ранее СМИ сообщили о том, что в 2017 или в 2018 году компания может выпустить Fiat Strada новой генерации. Тем не менее, позже от инсайдеров стало известно, что машину ожидает не смена поколений, а рестайлинг.
Кроме того, обновится силовая линейка авто. По неофициальным данным, обновленная модель Fiat Strada выйдет на рынок в 2018 году. Авто ждут изменения как снаружи, там и в салоне.
 
По данным бразильских СМИ, под капотом новинки расположатся двигатели 1.3 Firefly и 1.8 E.torQ EVO, которые будут комплектоваться как АКПП, так и «механикой».
 
Актуальное поколение Fiat Strada предложено в Бразилии с двумя силовыми агрегатами, которые имеют как бензиновую, так и этанольную версии. 
 
1,4-литровый Evo Flex в бензиновой модификации способен генерировать 85 л.с., в то время как версия на этаноле достигает мощности в 88 л.с. Мотор 19V Flex объемом 1,8 литра в бензиновом исполнении генерирует 130 л.с., в то время как аналогичный мотор на этаноле дает еще 2 л.с.
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Отзывы по теме
Форум FIAT Doblo
Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
Borns
Форум FIAT Ducato
| Дукато комби 5+1 взял новым в январе 2011,пробег уже 47тыс. Сразу выбросил сидушки и перегородку, поднял пол на 30 см под пандус на работе чтоб рохлой 4 европалеты завозить. За весь пробег поменял только главный цилиндр сцепления по гарантии и на 10 тыс сход-развал. Вожу ежедневно от 1 до 1.7 тонны ...
я на висе 2 ляма заработа
Форум FIAT Croma
подскажите пожалуйста сколько будет стоить движок на Fiat Croma 154 1.6 хочу поставить на ваз 2106
сергей
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Fiat планирует рестайлинг пикапа Strada
Кроме того, обновится силовая линейка авто. По неофициальным данным, обновленная модель Fiat Strada выйдет на рынок в 2018 году. Авто ждут изменения как снаружи, там и в салоне. По данным бразильских СМИ, под капотом новинки расположатся двигатели 1.3 Firefly и 1.8 E.torQ EVO, которые будут комплектоваться как АКПП, так и «механикой». Актуальное поколение Fiat Strada предложено в Бразилии с двумя силовыми агрегатами, которые имеют как бензиновую, так и этанольную версии.  1,4-литровый Evo Flex в бензиновой модификации способен генерировать 85 л.с., в то время как версия на этаноле достигает мощности в 88 л.с. Мотор 19V Flex объемом 1,8 литра в бензиновом исполнении генерирует 130 л.с., в то время как аналогичный мотор на этаноле дает еще 2 л.с.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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