Fiat планирует рестайлинг пикапа Strada

Ранее СМИ сообщили о том, что в 2017 или в 2018 году компания может выпустить Fiat Strada новой генерации. Тем не менее, позже от инсайдеров стало известно, что машину ожидает не смена поколений, а рестайлинг.
Кроме того, обновится силовая линейка авто. По неофициальным данным, обновленная модель Fiat Strada выйдет на рынок в 2018 году. Авто ждут изменения как снаружи, там и в салоне.
По данным бразильских СМИ, под капотом новинки расположатся двигатели 1.3 Firefly и 1.8 E.torQ EVO, которые будут комплектоваться как АКПП, так и «механикой».
Актуальное поколение Fiat Strada предложено в Бразилии с двумя силовыми агрегатами, которые имеют как бензиновую, так и этанольную версии.
1,4-литровый Evo Flex в бензиновой модификации способен генерировать 85 л.с., в то время как версия на этаноле достигает мощности в 88 л.с. Мотор 19V Flex объемом 1,8 литра в бензиновом исполнении генерирует 130 л.с., в то время как аналогичный мотор на этаноле дает еще 2 л.с.
| Дукато комби 5+1 взял новым в январе 2011,пробег уже 47тыс. Сразу выбросил сидушки и перегородку, поднял пол на 30 см под пандус на работе чтоб рохлой 4 европалеты завозить. За весь пробег поменял только главный цилиндр сцепления по гарантии и на 10 тыс сход-развал. Вожу ежедневно от 1 до 1.7 тонны ...
Кроме того, обновится силовая линейка авто. По неофициальным данным, обновленная модель Fiat Strada выйдет на рынок в 2018 году. Авто ждут изменения как снаружи, там и в салоне. По данным бразильских СМИ, под капотом новинки расположатся двигатели 1.3 Firefly и 1.8 E.torQ EVO, которые будут комплектоваться как АКПП, так и «механикой». Актуальное поколение Fiat Strada предложено в Бразилии с двумя силовыми агрегатами, которые имеют как бензиновую, так и этанольную версии. 1,4-литровый Evo Flex в бензиновой модификации способен генерировать 85 л.с., в то время как версия на этаноле достигает мощности в 88 л.с. Мотор 19V Flex объемом 1,8 литра в бензиновом исполнении генерирует 130 л.с., в то время как аналогичный мотор на этаноле дает еще 2 л.с.
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