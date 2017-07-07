7 июля 2017, 19:05
Fiat подготовил новые модификации Ducato
Fiat представляет 3 новые модификации коммерческого фургона Ducato полной массой до 2,5 т. Теперь модельный ряд автомобилей пополнен версиями для перемещений и доставки грузов по городу.
FIAT Ducato
Выпускается с 2008 г.
Новый 0 Р
Новые версии дополнили уже существующую модель с короткой базой и низкой крышей, с объемом грузового отсека 8 куб.м стоимостью 1 495 000 рублей. Новые же версии стоят от 1 545 000 до 1 659 000 рублей в зависимости от варианта исполнения.
Покупатели также получают традиционно бесплатную опцию - обслуживание в рамках фирменной программы помощи на дорогах. В течение всего времени владельцы Ducato могут получать регулярное техобслуживание у официальных дилеров Fiat.
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27.10.2016, 11:51
Разбираемся, как стартовали продажи Fiat Fullback
18.09.2016, 20:51
На Украине лучше всего продаются свои автобусы – «Рута», «Эталон», «Атаман» и I-VAN
18.08.2015, 12:20
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17.07.2015, 09:12
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Дукато комби 5+1 взял новым в январе 2011,пробег уже 47тыс. Сразу выбросил сидушки и перегородку, поднял пол на 30 см под пандус на работе чтоб рохлой 4 европалеты завозить. За весь пробег поменял только главный цилиндр сцепления по гарантии и на 10 тыс сход-развал. Вожу ежедневно от 1 до 1.7 тонны ...
Sollers может обещать многое.Но стоит вам обратится по поводу выполнения гарантийных обязательств Sollers, то можете не сомневатья-- кинут Вас.Так работает Sollers в Нижнем Новгороде.
5-местные фиат дукато
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