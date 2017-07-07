7 июля 2017, 19:05

Fiat подготовил новые модификации Ducato

Fiat представляет 3 новые модификации коммерческого фургона Ducato полной массой до 2,5 т. Теперь модельный ряд автомобилей пополнен версиями для перемещений и доставки грузов по городу.
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FIAT Ducato
Выпускается с 2008 г.
Новый 0 Р
Объявлений: 16
Отзывов: 5
Новинка со средней базой и низкой крышей (MWB H1 2,5t) имеет высоту 2,25 м, автомобиль свободно заезжает на подземные паркинги и зоны разгрузки, а объем грузового отсека 10 кубометров позволяет вместить достаточное количество груза.

Новые версии дополнили уже существующую модель с короткой базой и низкой крышей, с объемом грузового отсека 8 куб.м стоимостью 1 495 000 рублей. Новые же версии стоят от 1 545 000 до 1 659 000 рублей в зависимости от варианта исполнения.

Покупатели также получают традиционно бесплатную опцию - обслуживание в рамках фирменной программы помощи на дорогах. В течение всего времени владельцы Ducato могут получать регулярное техобслуживание у официальных дилеров Fiat.

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Отзывы по теме
Форум FIAT Ducato
| Дукато комби 5+1 взял новым в январе 2011,пробег уже 47тыс. Сразу выбросил сидушки и перегородку, поднял пол на 30 см под пандус на работе чтоб рохлой 4 европалеты завозить. За весь пробег поменял только главный цилиндр сцепления по гарантии и на 10 тыс сход-развал. Вожу ежедневно от 1 до 1.7 тонны ...
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александр
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Fiat подготовил новые модификации Ducato
{{model_1804}} Новинка со средней базой и низкой крышей (MWB H1 2,5t) имеет высоту 2,25 м, автомобиль свободно заезжает на подземные паркинги и зоны разгрузки, а объем грузового отсека 10 кубометров позволяет вместить достаточное количество груза.Новые версии дополнили уже существующую модель с короткой базой и низкой крышей, с объемом грузового отсека 8 куб.м стоимостью 1 495 000 рублей. Новые же версии стоят от 1 545 000 до 1 659 000 рублей в зависимости от варианта исполнения.Покупатели также получают традиционно бесплатную опцию - обслуживание в рамках фирменной программы помощи на дорогах. В течение всего времени владельцы Ducato могут получать регулярное техобслуживание у официальных дилеров Fiat.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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