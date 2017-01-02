2 января 2017, 22:55

Фирменная сеть Bosch Service отметила 95-летний юбилей

В конце прошлого года исполнилось 95 лет с момента начала работы мастерской, ставшей партнером Bosch по установке автокомпонентов и ремонту техники. Первая мастерская была открыта в 1921 году в Гамбурге. Сегодня сеть Bosch Service насчитывает более 17 тыс. СТО более чем в 150 странах.
  Фирменная сеть Bosch Service отметила 95-летний юбилей Фирменная сеть Bosch Service отметила 95-летний юбилей Фирменная сеть Bosch Service отметила 95-летний юбилей Фирменная сеть Bosch Service отметила 95-летний юбилей Фирменная сеть Bosch Service отметила 95-летний юбилей Фирменная сеть Bosch Service отметила 95-летний юбилей
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В начале XX века наблюдалось интенсивное развитие автоиндустрии. Первые автомобили напоминали конные экипажи с ДВС. Их обслуживанием занимались шоферы-механики, самостоятельно производившие замену изношенных или вышедших из строя деталей. С развитием автопрома и ростом популярности автомобилей возникла потребность в специализированных мастерских, способных квалифицированно проводить техобслуживание.
 
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Система зажигания на основе магнето, представленная Робертом Бошем в 1897 году, быстро набирала популярность по всему миру. Начиная с 1913 года, компанией также были представлены первые автомобильные генераторы, стартеры, фары, звуковые сигналы. Для обучения механиков, занимавшихся ремонтом техники, Bosch направлял своих специалистов в мастерские по всей Германии и за рубежом. Появлялись специализированные магазины, которые занимались установкой компонентов Bosch на автомобили. Но по мере развития бизнеса компания встала перед необходимостью создания комплексной системы квалифицированного сопровождения продуктов и сети СТО.
 
В 1921-м появились первые партнерские мастерские, получившие статус «Официальный партер Robert Bosch по установке компонентов и ремонту». С 1926 года для сети мастерских было придумано официальное название – Bosch Dienst. За пределами Германии сеть стала именоваться Bosch Service.  Партнеры получали сервисное оборудование, возможность приобретения запчастей на спецусловиях,  обеспечивались поддержкой в повседневной деятельности, в том числе имели стандартизированные бланки заказов и даже различные предложения по оформлению витрин. С течением времени появлялись новые технологии и сервисные решения. Условия сотрудничества и требования к мастерским модифицировались и адаптировались.
 
В России сеть Bosch Service развивается с 2001 года. Она объединяет профессиональные СТО, предоставляющие услуги регулярного техобслуживания и комплексного ремонта легковых автомобилей. Под брендами «Бош Дизель Центр» и «Бош Дизель Сервис» действуют дизельные мастерские, предоставляющие услуги по ремонту систем впрыска дизельного топлива легковых и коммерческих автомобилей. Для партнеров по обслуживанию тормозных систем или систем впрыска доступна программа «Бош Модуль».

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Фирменная сеть Bosch Service отметила 95-летний юбилей
В начале XX века наблюдалось интенсивное развитие автоиндустрии. Первые автомобили напоминали конные экипажи с ДВС. Их обслуживанием занимались шоферы-механики, самостоятельно производившие замену изношенных или вышедших из строя деталей. С развитием автопрома и ростом популярности автомобилей возникла потребность в специализированных мастерских, способных квалифицированно проводить техобслуживание. {{material_107878}} Система зажигания на основе магнето, представленная Робертом Бошем в 1897 году, быстро набирала популярность по всему миру. Начиная с 1913 года, компанией также были представлены первые автомобильные генераторы, стартеры, фары, звуковые сигналы. Для обучения механиков, занимавшихся ремонтом техники, Bosch направлял своих специалистов в мастерские по всей Германии и за рубежом. Появлялись специализированные магазины, которые занимались установкой компонентов Bosch на автомобили. Но по мере развития бизнеса компания встала перед необходимостью создания комплексной системы квалифицированного сопровождения продуктов и сети СТО. В 1921-м появились первые партнерские мастерские, получившие статус «Официальный партер Robert Bosch по установке компонентов и ремонту». С 1926 года для сети мастерских было придумано официальное название – Bosch Dienst. За пределами Германии сеть стала именоваться Bosch Service.  Партнеры получали сервисное оборудование, возможность приобретения запчастей на спецусловиях,  обеспечивались поддержкой в повседневной деятельности, в том числе имели стандартизированные бланки заказов и даже различные предложения по оформлению витрин. С течением времени появлялись новые технологии и сервисные решения. Условия сотрудничества и требования к мастерским модифицировались и адаптировались.  В России сеть Bosch Service развивается с 2001 года. Она объединяет профессиональные СТО, предоставляющие услуги регулярного техобслуживания и комплексного ремонта легковых автомобилей. Под брендами «Бош Дизель Центр» и «Бош Дизель Сервис» действуют дизельные мастерские, предоставляющие услуги по ремонту систем впрыска дизельного топлива легковых и коммерческих автомобилей. Для партнеров по обслуживанию тормозных систем или систем впрыска доступна программа «Бош Модуль».
2017-01-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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