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27 апреля 2017, 09:11

Флагманская модель BMW отзывается из-за утечки масла

Быстрейший в линейке BMW M760Li показал спорное качество сборки - у него подтекает масляная магистраль, засоряя тормозную систему. В итоге все проблемные авто попали под отзывную кампанию.
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Дефект обусловлен некачественно уложенной магистралью в подкапотном секторе, слабым крепежом в ходе сборки, что и вызывает течь. Опасность состоит в том, что жидкость попадает на тормоза, а это уже снижение безопасности водителя и пассажиров во время движения.
 
Проблемы с масляной магистралью, ставящие под угрозу не только двигатель, но и тормоза, обнаружились у BMW M760Li практически сразу же после выхода на европейский рынок. Специалисты отметили незначительность поломки и до сих пор считают количество машин, попавших под отзыв для исправления недостатков. На данный момент таких неисправных M760Li выявлено менее сотни из более чем 350, которые уже проданы в странах Европы.
 
Кампания по отзыву неисправных седанов намечена на начало лета 2017 года и многие хозяева проблемных авто уже знают о необходимости посетить сервисные центры.
 
Добавим, что на седан установлен самый мощный в линейке силовой агрегат V12, работающий на бензине с 2 турбированными компрессорами 6,6 литра мощностью 610 л.с. До 100 км/ч авто может разогнаться за 3,6 сек., максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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Флагманская модель BMW отзывается из-за утечки масла
Дефект обусловлен некачественно уложенной магистралью в подкапотном секторе, слабым крепежом в ходе сборки, что и вызывает течь. Опасность состоит в том, что жидкость попадает на тормоза, а это уже снижение безопасности водителя и пассажиров во время движения. Проблемы с масляной магистралью, ставящие под угрозу не только двигатель, но и тормоза, обнаружились у BMW M760Li практически сразу же после выхода на европейский рынок. Специалисты отметили незначительность поломки и до сих пор считают количество машин, попавших под отзыв для исправления недостатков. На данный момент таких неисправных M760Li выявлено менее сотни из более чем 350, которые уже проданы в странах Европы. Кампания по отзыву неисправных седанов намечена на начало лета 2017 года и многие хозяева проблемных авто уже знают о необходимости посетить сервисные центры. Добавим, что на седан установлен самый мощный в линейке силовой агрегат V12, работающий на бензине с 2 турбированными компрессорами 6,6 литра мощностью 610 л.с. До 100 км/ч авто может разогнаться за 3,6 сек., максимальная скорость составляет 250 км/ч.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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