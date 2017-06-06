Флагманский Renault Koleos доступен для заказа
|Renault Koleos 2.5 CVT 4х4
|2.5 л, 170 л.с
|вариатор
|4673 x 1843 x 1725 мм
|полный
|Все характеристики
В салоне передние сиденья имеют электрорегулировку по нескольким направлениям, подогрев и вентиляцию. Задним пассажирам кроссовер обеспечивает не только рекордное в классе пространство для коленей 289 мм, но и простор над головой, на уровне плеч и локтей. Багажное отделение может достигать 1690 литров.
Новый Koleos оснащен широким набором оборудования для комфорта в холодное время года: это подогрев рулевого колеса, лобового стекла, зеркал, передних и задних сидений и система дистанционного запуска двигателя Renault Start, которая помогает обеспечить комфортную температуру в салоне до начала поездки. В версии Executive центральный экран диагональю 7 дюймов расположен горизонтально. Для версии Premium предлагается вертикальный экран планшетного типа диагональю 8,7 дюймов.
В России для французского вседорожника Koleos будут доступны бензиновые двигатели объемом 2 (144 л.с.) и 2,5 (171 л.с.) литра, а также 2-литровый турбодизельный агрегат с отдачей 177 «лошадей». Все версии оснащаются интеллектуальной системой полного привода и новыми адаптивными бесступенчатыми автоматическими трансмиссиями CVT X-Tronic.
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