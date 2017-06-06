6 июня 2017, 18:09

Флагманский Renault Koleos доступен для заказа

Российское подразделение Renault начинает онлайн-продажи своего флагманского полноприводного кроссовера Koleos. Автомобиль также можно заказать у дилеров. Стартовая цена составляет 1 699 000 рублей.
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  Флагманский Renault Koleos доступен для заказа Renault Koleos Флагманский Renault Koleos доступен для заказа Renault Koleos Флагманский Renault Koleos доступен для заказа Renault Koleos Флагманский Renault Koleos доступен для заказа
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Renault Koleos 2.5 CVT 4х4
2.5 л, 170 л.с
вариатор
4673 x 1843 x 1725 мм
полный
Все характеристики
Для флагмана предлагаются полностью светодиодные головные огни Pure Vision и светодиодные задние огни с технологией Edge Light, которые сочетаются с 8 цветами кузова и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

В салоне передние сиденья имеют электрорегулировку по нескольким направлениям, подогрев и вентиляцию. Задним пассажирам кроссовер обеспечивает не только рекордное в классе пространство для коленей 289 мм, но и простор над головой, на уровне плеч и локтей. Багажное отделение может достигать 1690 литров.

Новый Koleos оснащен широким набором оборудования для комфорта в холодное время года: это подогрев рулевого колеса, лобового стекла, зеркал, передних и задних сидений и система дистанционного запуска двигателя Renault Start, которая помогает обеспечить комфортную температуру в салоне до начала поездки. В версии Executive центральный экран диагональю 7 дюймов расположен горизонтально. Для версии Premium предлагается вертикальный экран планшетного типа диагональю 8,7 дюймов.

В России для французского вседорожника Koleos будут доступны бензиновые двигатели объемом 2 (144 л.с.) и 2,5 (171 л.с.) литра, а также 2-литровый турбодизельный агрегат с отдачей 177 «лошадей». Все версии оснащаются интеллектуальной системой полного привода и новыми адаптивными бесступенчатыми автоматическими трансмиссиями CVT X-Tronic.

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Форум Renault Koleos
Владею с 2007 года Рено-Меган 2 в комплектации "экстрим". Великолепная, комфортная, просторная и уютная машина. Долгое время подыскивал на замену "паркетник", пока выбор не пал на Колеос 1 2009 года с пробегом около 100 тыс. км. на ручке. Проехав на нем 25 тыс. км, испытал удовольствие от езды - такая ...
Владимир
Первое знакомство с новым Renault Koleos
Мне кажется, автор статьи не видел TALISMAN. Этому дизайну уже года 2. Мы бы уже давно увидели такие машины на нашем рынке, если бы не разделение рынков сбыта между Рено и Ниссаном внутри своей корпорации. Цена очевидно будет выше конкурентов (особенно тех, у кого сборка локализована) , поэтому очень ...
Сергей
Отзыв о Renault Koleos 2013 года
Наглый и вызывающий внешний вид компактного кроссовера Renault Koleos не оставляет сомнений, что этот автомобиль способен подарить массу позитивных эмоций водителю. Данная модель отличается великолепными внедорожными качествами. При этом автомобиль предоставляет пассажирам максимум комфорта во время ...
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Флагманский Renault Koleos доступен для заказа
{{params_57396}} Для флагмана предлагаются полностью светодиодные головные огни Pure Vision и светодиодные задние огни с технологией Edge Light, которые сочетаются с 8 цветами кузова и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.В салоне передние сиденья имеют электрорегулировку по нескольким направлениям, подогрев и вентиляцию. Задним пассажирам кроссовер обеспечивает не только рекордное в классе пространство для коленей 289 мм, но и простор над головой, на уровне плеч и локтей. Багажное отделение может достигать 1690 литров.Новый Koleos оснащен широким набором оборудования для комфорта в холодное время года: это подогрев рулевого колеса, лобового стекла, зеркал, передних и задних сидений и система дистанционного запуска двигателя Renault Start, которая помогает обеспечить комфортную температуру в салоне до начала поездки. В версии Executive центральный экран диагональю 7 дюймов расположен горизонтально. Для версии Premium предлагается вертикальный экран планшетного типа диагональю 8,7 дюймов.В России для французского вседорожника Koleos будут доступны бензиновые двигатели объемом 2 (144 л.с.) и 2,5 (171 л.с.) литра, а также 2-литровый турбодизельный агрегат с отдачей 177 «лошадей». Все версии оснащаются интеллектуальной системой полного привода и новыми адаптивными бесступенчатыми автоматическими трансмиссиями CVT X-Tronic.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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