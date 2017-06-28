28 июня 2017, 07:08
ФНС разъяснила новые правила оплаты транспортного налога
Федеральная налоговая служба разъяснила правила исчисления транспортного налога: автовладельцы, которые планируют сэкономить, должны проводить процесс регистрации автомобиля после 15 числа одного месяца, а снимать с регистрации до 15 числа следующего.
Федеральная налоговая служба разъяснила правила исчисления транспортного налога: автовладельцы, которые планируют сэкономить, должны проводить процесс регистрации автомобиля после 15 числа одного месяца, а снимать с регистрации до 15 числа следующего.
В случае, если авто регистрировали до 15 числа включительно, то подсчет налога начисляется за полный месяц. Если авто сняли с регистрации после 15 числа, то налог тоже буду насчитывать. И с точностью до наоборот, если зарегистрировали авто после 15 числа или же снятие его произошло до 15 числа соответствующего периода включительно, то весь месяц регистрации или же снятия с регистрации при исчислении налога не будет учитываться.
Все детали содержатся в документе Минфина России - в письме от 15 июня 2017 г. №03-05-04-04/37237.
В документе сказано, что при регистрации или снятии с регистрации ТС в течение налогового (отчетного) периода исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.
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Очень крутой раздел
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Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
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