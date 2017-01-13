13 января 2017, 12:21

Ford EcoSport ждет рестайлинг

Автопроизводитель пока не раскрывает деталей, но сообщает, что изменятся внешность и интерьер модели, станет богаче оснащение. Обновленный EcoSport должен усилить свои позиции в борьбе с Opel Mokka X и Renault Captur.

«Мы готовы к выводу на рынок обновленного Ford EcoSport, — отметил исполнительный директор Ford Europe Джим Фарли. — Доработки кроссовера велись с учетом обратной связи от клиентов».

Напомним, что на российском рынке кроссовер доступен по цене от 799 00 рублей. Информации о том, затронет ли рестайлинг российскую версию, пока нет.

Ранее сообщалось, что в прошлом году продажи автоконцерна в России увеличились на 10 %.

 

Комплектации и технические характеристики

Ford EcoSport Trend Plus 2.0 MT 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин140
Объем двигателя1999
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.4
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Сергей
Тест Ford EcoSport: он перспективный
Да, красивенький. Этакий апельсинчик. И клиренс приличный. В салонах говорят, что на тесте пока нема. Вот бы откатать новичка!!! так ведь, дадут вокруг салона только.
Saimaa
Форум Ford Fusion
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант. ДОСТОИНСТВА Приятный салон, удобный руль. Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный. Отличная штатная магнитола, хорошее радио. Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
AlexKuzmin
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Ford EcoSport ждет рестайлинг
«Мы готовы к выводу на рынок обновленного Ford EcoSport, — отметил исполнительный директор Ford Europe Джим Фарли. — Доработки кроссовера велись с учетом обратной связи от клиентов». Напомним, что на российском рынке кроссовер доступен по цене от 799 00 рублей. Информации о том, затронет ли рестайлинг российскую версию, пока нет. Ранее сообщалось, что в прошлом году продажи автоконцерна в России увеличились на 10 %.  
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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