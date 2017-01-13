Ford EcoSport ждет рестайлинг

Автопроизводитель пока не раскрывает деталей, но сообщает, что изменятся внешность и интерьер модели, станет богаче оснащение. Обновленный EcoSport должен усилить свои позиции в борьбе с Opel Mokka X и Renault Captur.
«Мы готовы к выводу на рынок обновленного Ford EcoSport, — отметил исполнительный директор Ford Europe Джим Фарли. — Доработки кроссовера велись с учетом обратной связи от клиентов».
Напомним, что на российском рынке кроссовер доступен по цене от 799 00 рублей. Информации о том, затронет ли рестайлинг российскую версию, пока нет.
Ранее сообщалось, что в прошлом году продажи автоконцерна в России увеличились на 10 %.
"Зато, как говорят, местные рыбаки, много краба, завезенного в свое время с Дальнего Востока, а также морских ежей - лови, не хочу. На обед нам подали по порции вкуснейшей рыбы, северных мидий и крабовых палочек (не путать с той «химией», что предлагает наша городская торговля) - где еще отведаешь таких ...
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант.
ДОСТОИНСТВА
Приятный салон, удобный руль.
Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный.
Отличная штатная магнитола, хорошее радио.
Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
«Мы готовы к выводу на рынок обновленного Ford EcoSport, — отметил исполнительный директор Ford Europe Джим Фарли. — Доработки кроссовера велись с учетом обратной связи от клиентов». Напомним, что на российском рынке кроссовер доступен по цене от 799 00 рублей. Информации о том, затронет ли рестайлинг российскую версию, пока нет. Ранее сообщалось, что в прошлом году продажи автоконцерна в России увеличились на 10 %.
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