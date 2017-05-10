49
10 мая 2017, 09:53

Ford Edge переименуют из-за Toyota

Кроссовер Edge, предназначенный для автомобильного рынка Австралии, получит название Equator или Endura. Переименовать автомобиль производителю пришлось из-за японской компании Toyota, которая является правообладателем на применение в Австралии торгового знака Edge.
^
Модель Ford Edge с новым названием должна выйти на австралийский рынок в начале 2018 года. По неофициальной информации, кроссовер будет оснащен 190-сильным турбированным дизельным двигателем объемом 2 литра, взаимодействующим с 8-диапазонной АКПП. Автомобиль будет доступен как в 5-местной, так и 7-местной версии.
 
Таблички с наименованием Ford Edge ранее использовались на спецверсиях автомобилей Corolla и RAV4. При этом японцы не стали уступать американской компании обозначенное название.
Второе поколение Ford Edge было представлено в США в 2014 году, а в 2015 году он вышел в Китае, позднее модель появилась на европейском рынке.
Новинки и концепт кары Форд

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Fusion
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант. ДОСТОИНСТВА Приятный салон, удобный руль. Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный. Отличная штатная магнитола, хорошее радио. Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
AlexKuzmin
Форум Ford Galaxy
|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит. | Уж не с компрессией ли проблемы... | Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
саша
Форум Ford Transit
МАСЛО В ТОСОЛЕ
АНАТОЛИЙ
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 69 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Ford Edge переименуют из-за Toyota
Модель Ford Edge с новым названием должна выйти на австралийский рынок в начале 2018 года. По неофициальной информации, кроссовер будет оснащен 190-сильным турбированным дизельным двигателем объемом 2 литра, взаимодействующим с 8-диапазонной АКПП. Автомобиль будет доступен как в 5-местной, так и 7-местной версии. Таблички с наименованием Ford Edge ранее использовались на спецверсиях автомобилей Corolla и RAV4. При этом японцы не стали уступать американской компании обозначенное название.Второе поколение Ford Edge было представлено в США в 2014 году, а в 2015 году он вышел в Китае, позднее модель появилась на европейском рынке.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Липецк Мурманск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG