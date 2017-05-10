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10 мая 2017, 09:53
Ford Edge переименуют из-за Toyota
Кроссовер Edge, предназначенный для автомобильного рынка Австралии, получит название Equator или Endura. Переименовать автомобиль производителю пришлось из-за японской компании Toyota, которая является правообладателем на применение в Австралии торгового знака Edge.
Модель Ford Edge с новым названием должна выйти на австралийский рынок в начале 2018 года. По неофициальной информации, кроссовер будет оснащен 190-сильным турбированным дизельным двигателем объемом 2 литра, взаимодействующим с 8-диапазонной АКПП. Автомобиль будет доступен как в 5-местной, так и 7-местной версии.
Таблички с наименованием Ford Edge ранее использовались на спецверсиях автомобилей Corolla и RAV4. При этом японцы не стали уступать американской компании обозначенное название.
Второе поколение Ford Edge было представлено в США в 2014 году, а в 2015 году он вышел в Китае, позднее модель появилась на европейском рынке.
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