16 июня 2017, 16:11
Ford Expedition получил внедорожный пакет
Ford подготовил особую модификацию своего Expedition 2018 модельного года. Новинка под названием FX4 поступит в продажу на американский авторынок уже осенью текущего года.
Ford Expedition
Выпускается с 1998 г.
Новый от 4 400 000 до 0 Р
Наконец, для преодоления бездорожья на машину поставили электронноуправляемый самоблокирующийся дифференциал на задней оси, перенастроенные для бездорожья амортизаторы, 18-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава и шины повышенной проходимости. О принадлежности к особой версии говорят шильдики FX4 на передних крыльях и крышке багажника.
Под капотом такого внедорожника находится 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель EcoBoost, мощность которого составляет 375 «лошадей». За доплату покупатель может получить версию с 400-сильным агрегатом. В паре с мотором выступает 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия.
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Отзывы по теме
Я заказывал по инету. Выпускает хохлятское издательство.Цена вопроса 1050руб с курьерской доставкой
меня полностью все устраивает правда коробка начала при переключении поддергиватся
купил руководство по ремонту ford expedition от издательства монолит на сайте автоинформ96. книга понравилась, все что мне надо было (по электрике) нашел, ещё пригодилась инструкция по эксплуатации
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