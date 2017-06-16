16 июня 2017, 16:11

Ford Expedition получил внедорожный пакет

Ford подготовил особую модификацию своего Expedition 2018 модельного года. Новинка под названием FX4 поступит в продажу на американский авторынок уже осенью текущего года.
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  Ford Expedition получил внедорожный пакет Ford Expedition Ford Expedition получил внедорожный пакет Ford Expedition Ford Expedition получил внедорожный пакет
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фото
  

Ford Expedition
Выпускается с 1998 г.
Новый от 4 400 000 до 0 Р
Объявлений: 1
Отзывов: 3
Разработчики установили на внедорожник стальные панели, которые защищают днище автомобиля, рулевую рейку, двигатель, коробку передач, раздатку и топливный бак. Помимо этого, у машины появилась специальная защита интеркулеров от песка.

Наконец, для преодоления бездорожья на машину поставили электронноуправляемый самоблокирующийся дифференциал на задней оси, перенастроенные для бездорожья амортизаторы, 18-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава и шины повышенной проходимости. О принадлежности к особой версии говорят шильдики FX4 на передних крыльях и крышке багажника.

Под капотом такого внедорожника находится 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель EcoBoost, мощность которого составляет 375 «лошадей». За доплату покупатель может получить версию с 400-сильным агрегатом. В паре с мотором выступает 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

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Я заказывал по инету. Выпускает хохлятское издательство.Цена вопроса 1050руб с курьерской доставкой
German
Отзыв о Ford Expedition 1997 года
меня полностью все устраивает правда коробка начала при переключении поддергиватся
пусеныш
ford expedition
купил руководство по ремонту ford expedition от издательства монолит на сайте автоинформ96. книга понравилась, все что мне надо было (по электрике) нашел, ещё пригодилась инструкция по эксплуатации
I-van
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Ford Expedition получил внедорожный пакет
{{model_2051}}Разработчики установили на внедорожник стальные панели, которые защищают днище автомобиля, рулевую рейку, двигатель, коробку передач, раздатку и топливный бак. Помимо этого, у машины появилась специальная защита интеркулеров от песка. Наконец, для преодоления бездорожья на машину поставили электронноуправляемый самоблокирующийся дифференциал на задней оси, перенастроенные для бездорожья амортизаторы, 18-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава и шины повышенной проходимости. О принадлежности к особой версии говорят шильдики FX4 на передних крыльях и крышке багажника.Под капотом такого внедорожника находится 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель EcoBoost, мощность которого составляет 375 «лошадей». За доплату покупатель может получить версию с 400-сильным агрегатом. В паре с мотором выступает 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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