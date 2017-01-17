17 января 2017, 15:00

Ford Explorer доступен по минимальной цене с момента вывода на рынок

Также Ford Sollers предоставляет клиентам возможность приобрести авто с ежемесячным платежом от 19 900 рублей по программе Ford Credit. Предложение действует до 31 января.
Экономия при покупке внедорожника составит до 250 000 рублей. С учетом всех действующих программ Explorer доступен клиентам по цене от 2 449 000 рублей. Таким образом, покупатели имеют возможность приобрести Explorer последнего поколения по минимальной цене с момента вывода модели на российский рынок.
 
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Модель доступна в 4 комплектациях - XLT, Limited, Limited Plus и Sport - и оснащается двигателем Cyclone 3,5-V6 мощностью 249 л.с., а также двигателем 3,5 литра EcoBoost 340 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Оба двигателя сертифицированы для эксплуатации на АИ-92.
 
Модель предлагает клиентам 16 новых технологий, адаптированных к российским дорожным и климатическим условиям. Explorer оснащается светодиодными LED-фарами; фронтальной широкоугольной камерой; системой открывания багажника hands-free; надувными ремнями безопасности для пассажиров заднего ряда; системой помощи при парковке и системой удержания автомобиля в полосе движения.

Комплектации и технические характеристики

Ford Explorer XLT 3.5 АТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя3496
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.9
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл11.0
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Ford Explorer
Здраствуйте! У меня возникла одна проблема на форд эксплорер 2004г. Купил новый акумулятор включаю зажигание вроде всё работает, но когда хочу завести стартер вообще не прокручивает и датчик давление масла лежит, что делать? чё с ним а работал до этого хорошо, на морозе простоял 5 дней.
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Сергей
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в Москве
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Ford Explorer доступен по минимальной цене с момента вывода на рынок
Экономия при покупке внедорожника составит до 250 000 рублей. С учетом всех действующих программ Explorer доступен клиентам по цене от 2 449 000 рублей. Таким образом, покупатели имеют возможность приобрести Explorer последнего поколения по минимальной цене с момента вывода модели на российский рынок. {{material_112822}}  Модель доступна в 4 комплектациях - XLT, Limited, Limited Plus и Sport - и оснащается двигателем Cyclone 3,5-V6 мощностью 249 л.с., а также двигателем 3,5 литра EcoBoost 340 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Оба двигателя сертифицированы для эксплуатации на АИ-92. Модель предлагает клиентам 16 новых технологий, адаптированных к российским дорожным и климатическим условиям. Explorer оснащается светодиодными LED-фарами; фронтальной широкоугольной камерой; системой открывания багажника hands-free; надувными ремнями безопасности для пассажиров заднего ряда; системой помощи при парковке и системой удержания автомобиля в полосе движения.
2017-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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