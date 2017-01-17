Ford Explorer доступен по минимальной цене с момента вывода на рынок
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Также Ford Sollers предоставляет клиентам возможность приобрести авто с ежемесячным платежом от 19 900 рублей по программе Ford Credit. Предложение действует до 31 января.
Экономия при покупке внедорожника составит до 250 000 рублей. С учетом всех действующих программ Explorer доступен клиентам по цене от 2 449 000 рублей. Таким образом, покупатели имеют возможность приобрести Explorer последнего поколения по минимальной цене с момента вывода модели на российский рынок.
Модель доступна в 4 комплектациях - XLT, Limited, Limited Plus и Sport - и оснащается двигателем Cyclone 3,5-V6 мощностью 249 л.с., а также двигателем 3,5 литра EcoBoost 340 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Оба двигателя сертифицированы для эксплуатации на АИ-92.
Модель предлагает клиентам 16 новых технологий, адаптированных к российским дорожным и климатическим условиям. Explorer оснащается светодиодными LED-фарами; фронтальной широкоугольной камерой; системой открывания багажника hands-free; надувными ремнями безопасности для пассажиров заднего ряда; системой помощи при парковке и системой удержания автомобиля в полосе движения.
Здраствуйте! У меня возникла одна проблема на форд эксплорер 2004г. Купил новый акумулятор включаю зажигание вроде всё работает, но когда хочу завести стартер вообще не прокручивает и датчик давление масла лежит, что делать? чё с ним а работал до этого хорошо, на морозе простоял 5 дней.
"Зато, как говорят, местные рыбаки, много краба, завезенного в свое время с Дальнего Востока, а также морских ежей - лови, не хочу. На обед нам подали по порции вкуснейшей рыбы, северных мидий и крабовых палочек (не путать с той «химией», что предлагает наша городская торговля) - где еще отведаешь таких ...
Ford Explorer доступен по минимальной цене с момента вывода на рынок
Экономия при покупке внедорожника составит до 250 000 рублей. С учетом всех действующих программ Explorer доступен клиентам по цене от 2 449 000 рублей. Таким образом, покупатели имеют возможность приобрести Explorer последнего поколения по минимальной цене с момента вывода модели на российский рынок. {{material_112822}} Модель доступна в 4 комплектациях - XLT, Limited, Limited Plus и Sport - и оснащается двигателем Cyclone 3,5-V6 мощностью 249 л.с., а также двигателем 3,5 литра EcoBoost 340 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Оба двигателя сертифицированы для эксплуатации на АИ-92. Модель предлагает клиентам 16 новых технологий, адаптированных к российским дорожным и климатическим условиям. Explorer оснащается светодиодными LED-фарами; фронтальной широкоугольной камерой; системой открывания багажника hands-free; надувными ремнями безопасности для пассажиров заднего ряда; системой помощи при парковке и системой удержания автомобиля в полосе движения.
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