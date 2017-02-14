14 февраля 2017, 13:46

Ford Fiesta и Focus новой генерации встали на конвейер

На предприятиях Ford Sollers во Всеволожске и в Набережных Челнах стартовало серийное производство Ford Focus и Fiesta новой серии White and Black. Автомобили уже доступны к заказу у официальных дилеров марки.
В базовое оснащение моделей вошло наиболее востребованное среди российских покупателей оборудование. Так, например, 5-дверный хэтчбек Fiesta серии White and Black оснащается двигателем 1,6 литра мощностью 105 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift. В дополнение к оснащению, входящему в комплектацию Trend, автомобиль новой серии получил пакет зимних опций, включающий электрообогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей; центральный подлокотник с закрытым отделением для хранения; передние противотуманные фары; электростеклоподъемники задних дверей и кожаную отделку рулевого колеса.
 
Седан и хэтчбек Focus серии White and Black доступны с двигателем 1,6 литра мощностью 125 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift. В дополнение к оборудованию, входящему в комплектацию Focus SYNC Edition, новинка оснащается зимним пакетом, включающим электрообогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей; двухзонным климат-контролем; датчиками света и дождя; функцией задержки выключения света и автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида. Автомобиль также имеет кожаную отделку рулевого колеса.
 
Отличительной особенностью Fiesta и Focus серии White and Black стал внешний вид - кузов автомобилей выполнен в белом цвете Frozen White, модели имеют легкосплавные колесные диски черного цвета, а также крышу и боковые зеркала, выполненные в черном цвете Shadow Black.
 
С учетом всех действующих маркетинговых программ, модели Fiesta и Focus новой серии доступны от 685 000 и 911 000 рублей соответственно.

Комплектации и технические характеристики

Ford Focus Titanium 1.6 MTFord Fiesta Trend Plus 1.6 MT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовуниверсал седан
Количество дверей/мест5/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125 105
Объем двигателя1596 1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Механическая 5-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл8.4 8.4
Загородный цикл4.7 4.5
Смешанный цикл6.0 5.9
ТопливоАИ-95 АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Купить авто Форд Фокус, Фиеста

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Форум Ford Fiesta
подскажите код разблокировки магнитолы 4500 RDSE-O-N форд фиеста серийный номер M143742
Дмитрий
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Что будет с рынком с приходом ЭРА-Глонасс?
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа Ford Focus
Купить Ford Focus 2007 в Москве
303 310 Р
Купить Ford Focus 2008 в Москве
349 900 Р
Купить Ford Focus 2012 в Москве
551 616 Р
Купить Ford Focus 2008 в Москве
300 000 Р
Купить Ford Focus 2008 в Москве
391 200 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Focus
Ford Fiesta и Focus новой генерации встали на конвейер
В базовое оснащение моделей вошло наиболее востребованное среди российских покупателей оборудование. Так, например, 5-дверный хэтчбек Fiesta серии White and Black оснащается двигателем 1,6 литра мощностью 105 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift. В дополнение к оснащению, входящему в комплектацию Trend, автомобиль новой серии получил пакет зимних опций, включающий электрообогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей; центральный подлокотник с закрытым отделением для хранения; передние противотуманные фары; электростеклоподъемники задних дверей и кожаную отделку рулевого колеса. Седан и хэтчбек Focus серии White and Black доступны с двигателем 1,6 литра мощностью 125 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift. В дополнение к оборудованию, входящему в комплектацию Focus SYNC Edition, новинка оснащается зимним пакетом, включающим электрообогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей; двухзонным климат-контролем; датчиками света и дождя; функцией задержки выключения света и автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида. Автомобиль также имеет кожаную отделку рулевого колеса. Отличительной особенностью Fiesta и Focus серии White and Black стал внешний вид - кузов автомобилей выполнен в белом цвете Frozen White, модели имеют легкосплавные колесные диски черного цвета, а также крышу и боковые зеркала, выполненные в черном цвете Shadow Black. С учетом всех действующих маркетинговых программ, модели Fiesta и Focus новой серии доступны от 685 000 и 911 000 рублей соответственно.
2017-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG