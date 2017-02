Ford Fiesta и Focus новой генерации встали на конвейер

В базовое оснащение моделей вошло наиболее востребованное среди российских покупателей оборудование. Так, например, 5-дверный хэтчбек Fiesta серии White and Black оснащается двигателем 1,6 литра мощностью 105 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift. В дополнение к оснащению, входящему в комплектацию Trend, автомобиль новой серии получил пакет зимних опций, включающий электрообогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей; центральный подлокотник с закрытым отделением для хранения; передние противотуманные фары; электростеклоподъемники задних дверей и кожаную отделку рулевого колеса. Седан и хэтчбек Focus серии White and Black доступны с двигателем 1,6 литра мощностью 125 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift. В дополнение к оборудованию, входящему в комплектацию Focus SYNC Edition, новинка оснащается зимним пакетом, включающим электрообогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей; двухзонным климат-контролем; датчиками света и дождя; функцией задержки выключения света и автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида. Автомобиль также имеет кожаную отделку рулевого колеса. Отличительной особенностью Fiesta и Focus серии White and Black стал внешний вид - кузов автомобилей выполнен в белом цвете Frozen White, модели имеют легкосплавные колесные диски черного цвета, а также крышу и боковые зеркала, выполненные в черном цвете Shadow Black. С учетом всех действующих маркетинговых программ, модели Fiesta и Focus новой серии доступны от 685 000 и 911 000 рублей соответственно.

