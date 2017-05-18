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18 мая 2017, 12:00

Ford Fiesta встал на конвейер завода в Кельне

На заводе Ford в Кельне началось серийное производство нового поколения компактного хэтчбека Fiesta. Автомобиль поступит в продажу на европейский авторынок уже осенью этого года по цене от 12 950 евро.
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Новинку предложат с литровым бензиновым двигателем Ecoboost с 3 цилиндрами. В базовом варианте мотор будет выдавать 99 л. с. Помимо этого, можно будет выбрать 123- и 138-сильные модификации. Помимо этого, клиенты смогут выбрать версии с 1,1-литровым двигателем мощностью 69 или 84 л. с.

Ford Fiesta Trend Plus 1.6 MT
1.6 л, 105 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 11.4 с, 182 км/ч
4320 x 1722 x 1489 мм
передний
АИ-95, 5.9 л на 100 км
752 000 руб
Все характеристики

В салоне автомобиля поменялась компоновка приборной панели. Вместо прежнего 4,2-дюймового сенсорного дисплея теперь устанавливается 8-дюймовый экран. Также в дорогих исполнениях машина имеет мультимедийный комплекс SYNC 3, аудиосистему Bang & Olufsen, панорамный люк и различные системы пассивной и активной безопасности.

Чтобы начать производство хэтчбека нового поколения, Ford потребовалось вложить в предприятие 293 млн евро и создать 300 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, что руководство Ford приняло решение уволить 20 тысяч своих сотрудников. Такие меры необходимы, чтобы ежегодно экономить 3 млрд долларов.

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Ford Fiesta встал на конвейер завода в Кельне
Новинку предложат с литровым бензиновым двигателем Ecoboost с 3 цилиндрами. В базовом варианте мотор будет выдавать 99 л. с. Помимо этого, можно будет выбрать 123- и 138-сильные модификации. Помимо этого, клиенты смогут выбрать версии с 1,1-литровым двигателем мощностью 69 или 84 л. с.{{params_53937}} В салоне автомобиля поменялась компоновка приборной панели. Вместо прежнего 4,2-дюймового сенсорного дисплея теперь устанавливается 8-дюймовый экран. Также в дорогих исполнениях машина имеет мультимедийный комплекс SYNC 3, аудиосистему Bang & Olufsen, панорамный люк и различные системы пассивной и активной безопасности.Чтобы начать производство хэтчбека нового поколения, Ford потребовалось вложить в предприятие 293 млн евро и создать 300 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, что руководство Ford приняло решение уволить 20 тысяч своих сотрудников. Такие меры необходимы, чтобы ежегодно экономить 3 млрд долларов.
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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