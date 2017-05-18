Ford Fiesta встал на конвейер завода в Кельне
Новинку предложат с литровым бензиновым двигателем Ecoboost с 3 цилиндрами. В базовом варианте мотор будет выдавать 99 л. с. Помимо этого, можно будет выбрать 123- и 138-сильные модификации. Помимо этого, клиенты смогут выбрать версии с 1,1-литровым двигателем мощностью 69 или 84 л. с.
|Ford Fiesta Trend Plus 1.6 MT
|1.6 л, 105 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 11.4 с, 182 км/ч
|4320 x 1722 x 1489 мм
|передний
|АИ-95, 5.9 л на 100 км
|752 000 руб
|Все характеристики
В салоне автомобиля поменялась компоновка приборной панели. Вместо прежнего 4,2-дюймового сенсорного дисплея теперь устанавливается 8-дюймовый экран. Также в дорогих исполнениях машина имеет мультимедийный комплекс SYNC 3, аудиосистему Bang & Olufsen, панорамный люк и различные системы пассивной и активной безопасности.
Чтобы начать производство хэтчбека нового поколения, Ford потребовалось вложить в предприятие 293 млн евро и создать 300 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, что руководство Ford приняло решение уволить 20 тысяч своих сотрудников. Такие меры необходимы, чтобы ежегодно экономить 3 млрд долларов.
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