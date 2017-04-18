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18 апреля 2017, 15:02

Ford Focus лидирует в автопарке Москвы и Подмосковья

По состоянию на начало этого года у жителей двух регионов находится во владении 154 700 автомобилей Ford Focus. Таким образом, седаны, хэтчбеки и универсалы этой модели лидируют по популярности.
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Чуть менее популярен по сравнению с Focus седан Lada 2107. В распоряжении москвичей и жителей Подмосковья находится 135 500 ед. этой модели. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris, владеют которым 132 100 жителей двух субъектов.
Ford Focus
Выпускается с 2000 г.
Новый от 824 000 до 1 205 000 Р
Объявлений: 2158
Отзывов: 21
В рейтинге наиболее популярных также значатся Lada 2109 и Kia Rio, показатели которых составляют 128 000 и 116 000 машин соответственно. Кроме перечисленных моделей, в десятку попали Lada 2105 (105 200 ед.), Skoda Octavia (101 900 ед.), Lada 2104 (101 400 ед.), Renault Logan и Lada 2109 (по 91 100 ед. каждой модели). Остальных моделей – менее 90 000 штук в автопарке Москвы и Подмосковья.
 
Как сообщалось ранее, общая численность автопарка Москвы и Подмосковья составляет более 8 млн машин.

Комплектации и технические характеристики

Ford Focus Titanium 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.4
Загородный цикл4.7
Смешанный цикл6.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
АвтоМосква Форд Фокус

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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
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Ford Focus лидирует в автопарке Москвы и Подмосковья
Чуть менее популярен по сравнению с Focus седан Lada 2107. В распоряжении москвичей и жителей Подмосковья находится 135 500 ед. этой модели. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris, владеют которым 132 100 жителей двух субъектов.{{model_421}}В рейтинге наиболее популярных также значатся Lada 2109 и Kia Rio, показатели которых составляют 128 000 и 116 000 машин соответственно. Кроме перечисленных моделей, в десятку попали Lada 2105 (105 200 ед.), Skoda Octavia (101 900 ед.), Lada 2104 (101 400 ед.), Renault Logan и Lada 2109 (по 91 100 ед. каждой модели). Остальных моделей – менее 90 000 штук в автопарке Москвы и Подмосковья. Как сообщалось ранее, общая численность автопарка Москвы и Подмосковья составляет более 8 млн машин.
2017-04-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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