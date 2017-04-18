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18 апреля 2017, 15:02
Ford Focus лидирует в автопарке Москвы и Подмосковья
По состоянию на начало этого года у жителей двух регионов находится во владении 154 700 автомобилей Ford Focus. Таким образом, седаны, хэтчбеки и универсалы этой модели лидируют по популярности.
Чуть менее популярен по сравнению с Focus седан Lada 2107. В распоряжении москвичей и жителей Подмосковья находится 135 500 ед. этой модели. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris, владеют которым 132 100 жителей двух субъектов.
В рейтинге наиболее популярных также значатся Lada 2109 и Kia Rio, показатели которых составляют 128 000 и 116 000 машин соответственно. Кроме перечисленных моделей, в десятку попали Lada 2105 (105 200 ед.), Skoda Octavia (101 900 ед.), Lada 2104 (101 400 ед.), Renault Logan и Lada 2109 (по 91 100 ед. каждой модели). Остальных моделей – менее 90 000 штук в автопарке Москвы и Подмосковья.
Как сообщалось ранее, общая численность автопарка Москвы и Подмосковья составляет более 8 млн машин.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Focus Titanium 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|125
|Объем двигателя
|1596
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|8.4
|Загородный цикл
|4.7
|Смешанный цикл
|6.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
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