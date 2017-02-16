Ford Focus получил синхронизацию со смартфонами

Обновленный Ford Focus, производство которого стартовало на заводе Ford Sollers во Всеволожске, оснащается новой мультимедийной системой SYNC 3. Он стал четвертой моделью, получившей систему с голосовым управлением на русском языке, вслед за Ford Mondeo, новым Ford Kuga и Ford Explorer.
Система SYNC 3 с голосовым управлением на русском языке доступна в стандартном оснащении Ford Focus нового модельного года серии Titanium.
Автомобиль успешно прошел комплексное тестирование на российских дорогах общего пользования. В ходе тестов испытана работа навигации, синхронизация системы с различными типами смартфонов, запуск приложений через функцию SYNC AppLink, а также корректность распознавания голоса. В ходе испытаний автомобили Focus с SYNC 3 преодолели расстояние в 54 800 тестовых км.
Чтобы максимально широко представить варианты акцентов, распространенные на всей территории России, разработчики SYNC собрали варианты произношения от тысяч водителей по всей стране, которых просили зачитать отрывок текста, произнести обычные приветствия и числа.
Нажав на кнопку и произнеся «Найти кофе», «Найти топливо» или «Найти стоянку», водители смогут найти ближайшие кафе, заправки или парковки, а также определить местонахождение железнодорожных станций, аэропортов и отелей. Затем система отобразит в навигаторе путь к выбранному пункту назначения.
Пользователи iPhone могут активировать Apple CarPlay. Водители могут совершать звонки, отправлять и получать сообщения, получать доступ к музыке и корректировать маршрут в зависимости от текущей дорожной ситуации, в то время как их внимание будет сосредоточено исключительно на дороге. Система также совместима с функцией Siri Eyes Free, которая обеспечивает легкий доступ к Siri через iPhone, подключенный через Bluetooth.
Обновление системного программного обеспечения осуществляется через Wi-Fi.
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Система SYNC 3 с голосовым управлением на русском языке доступна в стандартном оснащении Ford Focus нового модельного года серии Titanium. Автомобиль успешно прошел комплексное тестирование на российских дорогах общего пользования. В ходе тестов испытана работа навигации, синхронизация системы с различными типами смартфонов, запуск приложений через функцию SYNC AppLink, а также корректность распознавания голоса. В ходе испытаний автомобили Focus с SYNC 3 преодолели расстояние в 54 800 тестовых км. Чтобы максимально широко представить варианты акцентов, распространенные на всей территории России, разработчики SYNC собрали варианты произношения от тысяч водителей по всей стране, которых просили зачитать отрывок текста, произнести обычные приветствия и числа. Нажав на кнопку и произнеся «Найти кофе», «Найти топливо» или «Найти стоянку», водители смогут найти ближайшие кафе, заправки или парковки, а также определить местонахождение железнодорожных станций, аэропортов и отелей. Затем система отобразит в навигаторе путь к выбранному пункту назначения. Пользователи iPhone могут активировать Apple CarPlay. Водители могут совершать звонки, отправлять и получать сообщения, получать доступ к музыке и корректировать маршрут в зависимости от текущей дорожной ситуации, в то время как их внимание будет сосредоточено исключительно на дороге. Система также совместима с функцией Siri Eyes Free, которая обеспечивает легкий доступ к Siri через iPhone, подключенный через Bluetooth. Обновление системного программного обеспечения осуществляется через Wi-Fi.
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