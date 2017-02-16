16 февраля 2017, 14:32

Ford Focus получил синхронизацию со смартфонами

Обновленный Ford Focus, производство которого стартовало на заводе Ford Sollers во Всеволожске, оснащается новой мультимедийной системой SYNC 3. Он стал четвертой моделью, получившей систему с голосовым управлением на русском языке, вслед за Ford Mondeo, новым Ford Kuga и Ford Explorer.
Система SYNC 3 с голосовым управлением на русском языке доступна в стандартном оснащении Ford Focus нового модельного года серии Titanium.
 
Автомобиль успешно прошел комплексное тестирование на российских дорогах общего пользования. В ходе тестов испытана работа навигации, синхронизация системы с различными типами смартфонов, запуск приложений через функцию SYNC AppLink, а также корректность распознавания голоса. В ходе испытаний автомобили Focus с SYNC 3 преодолели расстояние в 54 800 тестовых км.
 
Чтобы максимально широко представить варианты акцентов, распространенные на всей территории России, разработчики SYNC собрали варианты произношения от тысяч водителей по всей стране, которых просили зачитать отрывок текста, произнести обычные приветствия и числа.
 
Нажав на кнопку и произнеся «Найти кофе», «Найти топливо» или «Найти стоянку», водители смогут найти ближайшие кафе, заправки или парковки, а также определить местонахождение железнодорожных станций, аэропортов и отелей. Затем система отобразит в навигаторе путь к выбранному пункту назначения.
 
Пользователи iPhone могут активировать Apple CarPlay. Водители могут совершать звонки, отправлять и получать сообщения, получать доступ к музыке и корректировать маршрут в зависимости от текущей дорожной ситуации, в то время как их внимание будет сосредоточено исключительно на дороге. Система также совместима с функцией Siri Eyes Free, которая обеспечивает легкий доступ к Siri через iPhone, подключенный через Bluetooth.
 
Обновление системного программного обеспечения осуществляется через Wi-Fi.

Комплектации и технические характеристики

Ford Focus Titanium 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.4
Загородный цикл4.7
Смешанный цикл6.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Форд Фокус

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа Ford Focus
Купить Ford Focus 2007 в Москве
303 310 Р
Купить Ford Focus 2008 в Москве
349 900 Р
Купить Ford Focus 2008 в Москве
300 000 Р
Купить Ford Focus 2008 в Москве
391 200 Р
Купить Ford Focus 2011 в Москве
371 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Focus
Ford Focus получил синхронизацию со смартфонами
Система SYNC 3 с голосовым управлением на русском языке доступна в стандартном оснащении Ford Focus нового модельного года серии Titanium. Автомобиль успешно прошел комплексное тестирование на российских дорогах общего пользования. В ходе тестов испытана работа навигации, синхронизация системы с различными типами смартфонов, запуск приложений через функцию SYNC AppLink, а также корректность распознавания голоса. В ходе испытаний автомобили Focus с SYNC 3 преодолели расстояние в 54 800 тестовых км. Чтобы максимально широко представить варианты акцентов, распространенные на всей территории России, разработчики SYNC собрали варианты произношения от тысяч водителей по всей стране, которых просили зачитать отрывок текста, произнести обычные приветствия и числа. Нажав на кнопку и произнеся «Найти кофе», «Найти топливо» или «Найти стоянку», водители смогут найти ближайшие кафе, заправки или парковки, а также определить местонахождение железнодорожных станций, аэропортов и отелей. Затем система отобразит в навигаторе путь к выбранному пункту назначения. Пользователи iPhone могут активировать Apple CarPlay. Водители могут совершать звонки, отправлять и получать сообщения, получать доступ к музыке и корректировать маршрут в зависимости от текущей дорожной ситуации, в то время как их внимание будет сосредоточено исключительно на дороге. Система также совместима с функцией Siri Eyes Free, которая обеспечивает легкий доступ к Siri через iPhone, подключенный через Bluetooth. Обновление системного программного обеспечения осуществляется через Wi-Fi.
2017-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG