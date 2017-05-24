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24 мая 2017, 13:00

Ford Focus приспособили для плохой погоды

Российская версия Ford Focus, которая производится на заводе компании во Всеволожске, получила улучшения. В частности, производитель увеличил зону очистки лобового стекла с водительской стороны.
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Благодаря этому повысилась безопасность движения в плохую погоду. Рабочая зона щетки стеклоочистителя увеличена на 30 мм в верхней части хода щетки и на 16 мм – в нижней. Увеличение сектора обзора достигнуто за счет изменения геометрии поводка щетки и обновления программного обеспечения для электромотора привода щеток. Внесение изменений в конструкцию стеклоочистителей никак не сказалось на акустике салона.

Ford Focus Titanium 1.6 MT
1.6 л, 125 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 11.1 с, 190 км/ч
4556 x 1823 x 1505 мм
передний
АИ-95, 6.0 л на 100 км
1 095 000 руб
Все характеристики

Интерьер Focus стал более практичным за счет использования ткани обивки c водоотталкивающими свойствами. Ткань дольше сохраняет привлекательный вид, повышается долговечность обивки, реже возникает необходимость в чистке сидений. Новая ткань, которая прошла испытания на других моделях Ford, будет поставляться на российский завод из Европы.

Оба изменения разработаны в рамках программы адаптации моделей Ford, выпускаемых в России.. Ранее специалисты увеличили клиренс Focus до 160 мм, улучшили шумоизоляцию, а также добавили «зимний пакет» (электрообогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя) в список опций для всех версий.

Улучшенные стеклоочистители начнут устанавливать на все Focus, выпускаемые на заводе Ford Sollers, с 25 мая 2017 года. Новая ткань обивки сидений с грязезащитными свойствами используется в производстве модели уже сейчас.

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Farion
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Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
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Ford Focus приспособили для плохой погоды
Благодаря этому повысилась безопасность движения в плохую погоду. Рабочая зона щетки стеклоочистителя увеличена на 30 мм в верхней части хода щетки и на 16 мм – в нижней. Увеличение сектора обзора достигнуто за счет изменения геометрии поводка щетки и обновления программного обеспечения для электромотора привода щеток. Внесение изменений в конструкцию стеклоочистителей никак не сказалось на акустике салона.{{params_55342}}Интерьер Focus стал более практичным за счет использования ткани обивки c водоотталкивающими свойствами. Ткань дольше сохраняет привлекательный вид, повышается долговечность обивки, реже возникает необходимость в чистке сидений. Новая ткань, которая прошла испытания на других моделях Ford, будет поставляться на российский завод из Европы.Оба изменения разработаны в рамках программы адаптации моделей Ford, выпускаемых в России.. Ранее специалисты увеличили клиренс Focus до 160 мм, улучшили шумоизоляцию, а также добавили «зимний пакет» (электрообогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя) в список опций для всех версий.Улучшенные стеклоочистители начнут устанавливать на все Focus, выпускаемые на заводе Ford Sollers, с 25 мая 2017 года. Новая ткань обивки сидений с грязезащитными свойствами используется в производстве модели уже сейчас.
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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