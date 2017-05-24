Ford Focus приспособили для плохой погоды
Благодаря этому повысилась безопасность движения в плохую погоду. Рабочая зона щетки стеклоочистителя увеличена на 30 мм в верхней части хода щетки и на 16 мм – в нижней. Увеличение сектора обзора достигнуто за счет изменения геометрии поводка щетки и обновления программного обеспечения для электромотора привода щеток. Внесение изменений в конструкцию стеклоочистителей никак не сказалось на акустике салона.
|Ford Focus Titanium 1.6 MT
|1.6 л, 125 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 11.1 с, 190 км/ч
|4556 x 1823 x 1505 мм
|передний
|АИ-95, 6.0 л на 100 км
|1 095 000 руб
|Все характеристики
Интерьер Focus стал более практичным за счет использования ткани обивки c водоотталкивающими свойствами. Ткань дольше сохраняет привлекательный вид, повышается долговечность обивки, реже возникает необходимость в чистке сидений. Новая ткань, которая прошла испытания на других моделях Ford, будет поставляться на российский завод из Европы.
Оба изменения разработаны в рамках программы адаптации моделей Ford, выпускаемых в России.. Ранее специалисты увеличили клиренс Focus до 160 мм, улучшили шумоизоляцию, а также добавили «зимний пакет» (электрообогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя) в список опций для всех версий.
Улучшенные стеклоочистители начнут устанавливать на все Focus, выпускаемые на заводе Ford Sollers, с 25 мая 2017 года. Новая ткань обивки сидений с грязезащитными свойствами используется в производстве модели уже сейчас.
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