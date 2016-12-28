ребят подскажите пожалуйста. дэу нексия 2006 года плавает стрелка температуры на ходу и печка хуже работает. на холостых работает хорошо всё включаеца и выключаеца. как дал движение температура с 90 на 60 и опять на 90.
А как тем кто живёт на ул. Кржижановского д.11,13 и тд. перед их домами на расстоянии 50 метров будет находиться "труба" с вредными выбросами. Государство в лице комитета СПб так печётся о здоровье граждан в спальном массиве, почему изменили первоначальную трассу вдоль железной дороги и протянули вдоль ...
Ford Focus стал самым популярным на вторичном рынке России
В базовой версии модель оснащена 4-цилиндровым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью в 105 л.с. По данным агентства «Автостат», за 11 месяцев уходящего года на вторичном рынке России реализовано 3 295 180 машин, что на 3,1 % меньше по сравнению с 2015 годом. На втором месте находится Toyota Corolla - 105 213 проданных автомобилей, на третьем - Camry, россияне приобрели 68 684 машины.
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