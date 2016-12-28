28 декабря 2016, 09:15

Ford Focus стал самым популярным на вторичном рынке России

Новых хозяев нашли 123 682 экземпляра этой модели. Несмотря на небольшое сокращение спроса и уменьшение сегмента в целом, этот автомобиль продолжает сохранять за собой лидирующие позиции.
В базовой версии модель оснащена 4-цилиндровым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью в 105 л.с. 
 
По данным агентства «Автостат», за 11 месяцев уходящего года на вторичном рынке России реализовано 3 295 180 машин, что на 3,1 % меньше по сравнению с 2015 годом. 
 
На втором месте находится Toyota Corolla - 105 213 проданных автомобилей, на третьем - Camry, россияне приобрели 68 684 машины.

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Ford Focus стал самым популярным на вторичном рынке России
В базовой версии модель оснащена 4-цилиндровым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью в 105 л.с.  По данным агентства «Автостат», за 11 месяцев уходящего года на вторичном рынке России реализовано 3 295 180 машин, что на 3,1 % меньше по сравнению с 2015 годом.  На втором месте находится Toyota Corolla - 105 213 проданных автомобилей, на третьем - Camry, россияне приобрели 68 684 машины.
2016-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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