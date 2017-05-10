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10 мая 2017, 14:08
Ford Focus стал самым востребованным подержанным автомобилем
Аналитики подвели итоги I квартала текущего года на вторичном авторынке. Так, за отчетный период самой востребованной у россиян б/у иномаркой стал Ford Focus.
По данным агентства «Автостат», всего за 3 месяца текущего года россияне приобрели 28,1 тыс. таких автомобилей. Результат оказался на 5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
|Ford Focus Titanium 1.6 MT
|1.6 л, 125 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 11.0 с, 190 км/ч
|4534 x 1823 x 1484 мм
|передний
|АИ-95, 6.0 л на 100 км
|1 085 000 руб
|Все характеристики
На второй строчке рейтинга оказалась Toyota Corolla, которая разошлась тиражом 22,1 тыс. таких моделей. Это на 1% меньше, чем в прошлом году. Замыкает первую тройку лидеров седан Toyota Camry с показателем 16,1 тыс. проданных машин (+7%).
Всего за январь-март 2017 года объем рынка подержанных иностранных автомобилей составил 794,4 тыс. штук. Рост по отношению к I кварталу 2016-го составил 2,9%. Всего же объем вторичного рынка легковых автомобилей в России за 3 месяца составил 1,13 млн единиц (+1,4%).
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