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10 мая 2017, 14:08

Ford Focus стал самым востребованным подержанным автомобилем

Аналитики подвели итоги I квартала текущего года на вторичном авторынке. Так, за отчетный период самой востребованной у россиян б/у иномаркой стал Ford Focus.
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По данным агентства «Автостат», всего за 3 месяца текущего года россияне приобрели 28,1 тыс. таких автомобилей. Результат оказался на 5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ford Focus Titanium 1.6 MT
1.6 л, 125 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 11.0 с, 190 км/ч
4534 x 1823 x 1484 мм
передний
АИ-95, 6.0 л на 100 км
1 085 000 руб
Все характеристики

На второй строчке рейтинга оказалась Toyota Corolla, которая разошлась тиражом 22,1 тыс. таких моделей. Это на 1% меньше, чем в прошлом году. Замыкает первую тройку лидеров седан Toyota Camry с показателем 16,1 тыс. проданных машин (+7%).

Всего за январь-март 2017 года объем рынка подержанных иностранных автомобилей составил 794,4 тыс. штук. Рост по отношению к I кварталу 2016-го составил 2,9%. Всего же объем вторичного рынка легковых автомобилей в России за 3 месяца составил 1,13 млн единиц (+1,4%).

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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
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Ford Focus стал самым востребованным подержанным автомобилем
По данным агентства «Автостат», всего за 3 месяца текущего года россияне приобрели 28,1 тыс. таких автомобилей. Результат оказался на 5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.{{params_55337}} На второй строчке рейтинга оказалась Toyota Corolla, которая разошлась тиражом 22,1 тыс. таких моделей. Это на 1% меньше, чем в прошлом году. Замыкает первую тройку лидеров седан Toyota Camry с показателем 16,1 тыс. проданных машин (+7%).Всего за январь-март 2017 года объем рынка подержанных иностранных автомобилей составил 794,4 тыс. штук. Рост по отношению к I кварталу 2016-го составил 2,9%. Всего же объем вторичного рынка легковых автомобилей в России за 3 месяца составил 1,13 млн единиц (+1,4%).
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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