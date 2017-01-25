25 января 2017, 18:06

Ford GT получит двигатель 655 л.с.

Компания Ford официально представила технические характеристики нового поколения спорткара GT. Его выпуск начался 19 декабря 2016 года в Онтарио на мощностях канадской компании Multimatic.
Модель получит 655-сильный турбированный 3,5-литровый бензиновый V6 EcoBoost. Мотор позволит купе разгоняться до 347 км/ч, что делает модель самой быстрой серийной машиной за всю историю Ford.
 
Напомним, что первоначально автопроизводитель планировал выпускать новое поколение GT всего 2 года, но большое количество заказов дало повод для продолжения процесса – то есть увеличить период выпуска спорткара до 4 лет.
 
Компания собрала 6 500 заявок на новый GT при годовом объеме производства 250 экземпляров. В 2018 году Ford также намерен принимать заказы на купе.

Комплектации и технические характеристики

Ford GT 5.4 V8
Год выпуска, с2007
Год выпуска, по2013
КузовКабриолет
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин507/6000
Объем двигателя5409
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
ПриводНа задние колеса
ТопливоБензин А-98
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Ford GT получит двигатель 655 л.с.
Модель получит 655-сильный турбированный 3,5-литровый бензиновый V6 EcoBoost. Мотор позволит купе разгоняться до 347 км/ч, что делает модель самой быстрой серийной машиной за всю историю Ford. Напомним, что первоначально автопроизводитель планировал выпускать новое поколение GT всего 2 года, но большое количество заказов дало повод для продолжения процесса – то есть увеличить период выпуска спорткара до 4 лет. Компания собрала 6 500 заявок на новый GT при годовом объеме производства 250 экземпляров. В 2018 году Ford также намерен принимать заказы на купе.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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