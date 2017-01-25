Ford GT получит двигатель 655 л.с.

Компания Ford официально представила технические характеристики нового поколения спорткара GT. Его выпуск начался 19 декабря 2016 года в Онтарио на мощностях канадской компании Multimatic.
Модель получит 655-сильный турбированный 3,5-литровый бензиновый V6 EcoBoost. Мотор позволит купе разгоняться до 347 км/ч, что делает модель самой быстрой серийной машиной за всю историю Ford.
Напомним, что первоначально автопроизводитель планировал выпускать новое поколение GT всего 2 года, но большое количество заказов дало повод для продолжения процесса – то есть увеличить период выпуска спорткара до 4 лет.
Компания собрала 6 500 заявок на новый GT при годовом объеме производства 250 экземпляров. В 2018 году Ford также намерен принимать заказы на купе.
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант.
ДОСТОИНСТВА
Приятный салон, удобный руль.
Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный.
Отличная штатная магнитола, хорошее радио.
Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит.
| Уж не с компрессией ли проблемы...
| Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
Модель получит 655-сильный турбированный 3,5-литровый бензиновый V6 EcoBoost. Мотор позволит купе разгоняться до 347 км/ч, что делает модель самой быстрой серийной машиной за всю историю Ford. Напомним, что первоначально автопроизводитель планировал выпускать новое поколение GT всего 2 года, но большое количество заказов дало повод для продолжения процесса – то есть увеличить период выпуска спорткара до 4 лет. Компания собрала 6 500 заявок на новый GT при годовом объеме производства 250 экземпляров. В 2018 году Ford также намерен принимать заказы на купе.
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