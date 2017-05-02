Ford Mondeo и Kuga доступны со скидкой
В базовой комплектации под капотом кроссовера находится атмосферный бензиновый двигатель 2.5 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач. В список оснащения входят светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, кнопка запуска двигателя, 7 подушек безопасности и аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем, AM/FM-радио и 6 динамиками.
Экономия при покупке Mondeo увеличивается на 45 000 рублей. С учетом всех действующих маркетинговых программ седан предлагается по цене от 1 265 000 рублей. А максимальная выгода при покупке комплектации Titanium Plus теперь составляет 175 000 рублей.
Бизнес-седан доступен российским покупателям в одной из 4 комплектаций: Ambiente, Trend, Titanium и Titanium Plus. Линейка двигателей, помимо зарекомендовавшего себя EcoBoost 2 литра мощностью 199 или 240 л.с., включает атмосферный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 149 л.с., все двигатели сертифицированы для эксплуатации на АИ-92.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Mondeo Trend 2.5 AT
|Ford Kuga Trend Plus 2.5 AT
|Ford Mondeo Trend 2.5 AT
|Ford Kuga Trend Plus 2.5 AT
|Год выпуска, с
|2015
|2017
|2015
|2017
|Год выпуска, по
|2016
|2018
|2016
|2018
|Кузов
|седан
|внедорожник
|седан
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|4/5
|5/5
|4/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|149
|150
|149
|150
|Объем двигателя
|2488
|2488
|2488
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|передний
|передний
|Городской цикл
|11.8
|11.8
|Загородный цикл
|6.1
|6.1
|Смешанный цикл
|8.2
|8.1
|8.2
|8.1
|Топливо
|АИ-92
|АИ-95
|АИ-92
|АИ-95
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