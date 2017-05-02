86
2 мая 2017, 19:10

Ford Mondeo и Kuga доступны со скидкой

Ford Sollers предлагает новые выгодные условия покупки моделей Mondeo и Kuga. Специальная цена на новый смарт-кроссовер в комплектации Trend начинается от 1 244 000 рублей.
^
Ford Mondeo и Kuga доступны со скидкой Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford Mondeo, Ford Kuga

В базовой комплектации под капотом кроссовера находится атмосферный бензиновый двигатель 2.5 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач. В список оснащения входят светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, кнопка запуска двигателя, 7 подушек безопасности и  аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем, AM/FM-радио и 6 динамиками.

Экономия при покупке Mondeo увеличивается на 45 000 рублей. С учетом всех действующих маркетинговых программ седан предлагается по цене от 1 265 000 рублей. А максимальная выгода при покупке комплектации Titanium Plus теперь составляет 175 000 рублей.

Бизнес-седан доступен российским покупателям в одной из 4 комплектаций: Ambiente, Trend, Titanium и Titanium Plus. Линейка двигателей, помимо зарекомендовавшего себя EcoBoost 2 литра мощностью 199 или 240 л.с., включает атмосферный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 149 л.с., все двигатели сертифицированы для эксплуатации на АИ-92.

Комплектации и технические характеристики

Ford Mondeo Trend 2.5 ATFord Kuga Trend Plus 2.5 ATFord Mondeo Trend 2.5 ATFord Kuga Trend Plus 2.5 AT
Год выпуска, с2015 2017 2015 2017
Год выпуска, по2016 2018 2016 2018
Кузовседан внедорожник седан внедорожник
Количество дверей/мест4/5 5/5 4/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый бензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин149 150 149 150
Объем двигателя2488 2488 2488 2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний передний передний
Городской цикл11.8 11.8
Загородный цикл6.1 6.1
Смешанный цикл8.2 8.1 8.2 8.1
ТопливоАИ-92 АИ-95 АИ-92 АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Купить авто Форд Мондео, Куга

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Mondeo
Ford Mondeo известен на рынке давно, пережил уже несколько рестайлигов, последний из которых случился совсем недавно, и очередь из желающих его купить выстроилась достаточно длинная. Почему же этот добротный бизнес-класс так популярен? Быть может, за богатый выбор комплектаций или простор на заднем кресле ...
Auto
Форум Ford Kuga
С дилерами реально фигня творится. Не со всеми (СсангЕнг, например, марку держит, проблем не было ни разу) .
Farion
Отзыв о ford mondeo 2008
Если на сервисе простояла больше 5 мес. из гарантийного срока- обязаны заменить машину на новую
Игорь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа Ford Mondeo
Объявления о продаже Ford Mondeo
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Mondeo
Ford Mondeo и Kuga доступны со скидкой
В базовой комплектации под капотом кроссовера находится атмосферный бензиновый двигатель 2.5 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач. В список оснащения входят светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, кнопка запуска двигателя, 7 подушек безопасности и  аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем, AM/FM-радио и 6 динамиками.Экономия при покупке Mondeo увеличивается на 45 000 рублей. С учетом всех действующих маркетинговых программ седан предлагается по цене от 1 265 000 рублей. А максимальная выгода при покупке комплектации Titanium Plus теперь составляет 175 000 рублей. Бизнес-седан доступен российским покупателям в одной из 4 комплектаций: Ambiente, Trend, Titanium и Titanium Plus. Линейка двигателей, помимо зарекомендовавшего себя EcoBoost 2 литра мощностью 199 или 240 л.с., включает атмосферный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 149 л.с., все двигатели сертифицированы для эксплуатации на АИ-92.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Белгородская область Томск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG