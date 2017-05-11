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11 мая 2017, 17:18

Ford Mustang снова стал лидером среди спорткаров

Уже второй год подряд, по данным независимой аналитической компании IHS Markit, Ford Mustang лидирует по количеству регистраций среди новых автомобилей в сегменте спорткаров во всем мире. Также модель остается первой в своем классе на рынке США на протяжении 50 лет.
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В 2016 году по всему миру было продано более 150 тыс. этих машин. По сравнению с 2015 годом прирост составил 6%, причем почти 45 тыс. спорткаров были проданы за пределами США. Рынками наибольшего роста продаж стали Германия и Китай.

Ford Mustang 4.6 i V8 GT MT
4.6 л, 304 л.с
МКПП
240 км/ч
4765 x 1875 x 1385 мм
Задний
Бензин АИ-92
Все характеристики

В КНР, в частности, «Мустанг» стал бестселлером в сегменте спорткаров. По отношению к 2015 году его продажи на китайском рынке выросли в 2016-м на 74%. Также успешным был также старт продаж в Австралии, где покупатели раскупили все купе до 2017 года в первый год выхода.

В настоящее время модель официально продается в 140 странах мира. По данным Ford, с 2015 года на заводе компании во Флэт-Роке собрано уже более 395 тыс. Mustang VI поколения. Из них более 98 тыс. отправились к покупателям за пределами США. За 2017 год доля экспорта должна увеличиться до 30%.

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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Американский тюнер сделал Mustang GT более агрессивным
Моя мечта!! Ford Mustang!!
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
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Ford Mustang снова стал лидером среди спорткаров
В 2016 году по всему миру было продано более 150 тыс. этих машин. По сравнению с 2015 годом прирост составил 6%, причем почти 45 тыс. спорткаров были проданы за пределами США. Рынками наибольшего роста продаж стали Германия и Китай. {{params_13764}} В КНР, в частности, «Мустанг» стал бестселлером в сегменте спорткаров. По отношению к 2015 году его продажи на китайском рынке выросли в 2016-м на 74%. Также успешным был также старт продаж в Австралии, где покупатели раскупили все купе до 2017 года в первый год выхода.В настоящее время модель официально продается в 140 странах мира. По данным Ford, с 2015 года на заводе компании во Флэт-Роке собрано уже более 395 тыс. Mustang VI поколения. Из них более 98 тыс. отправились к покупателям за пределами США. За 2017 год доля экспорта должна увеличиться до 30%.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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