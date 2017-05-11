Ford Mustang снова стал лидером среди спорткаров
В 2016 году по всему миру было продано более 150 тыс. этих машин. По сравнению с 2015 годом прирост составил 6%, причем почти 45 тыс. спорткаров были проданы за пределами США. Рынками наибольшего роста продаж стали Германия и Китай.
|Ford Mustang 4.6 i V8 GT MT
|4.6 л, 304 л.с
|МКПП
|240 км/ч
|4765 x 1875 x 1385 мм
|Задний
|Бензин АИ-92
|Все характеристики
В КНР, в частности, «Мустанг» стал бестселлером в сегменте спорткаров. По отношению к 2015 году его продажи на китайском рынке выросли в 2016-м на 74%. Также успешным был также старт продаж в Австралии, где покупатели раскупили все купе до 2017 года в первый год выхода.
В настоящее время модель официально продается в 140 странах мира. По данным Ford, с 2015 года на заводе компании во Флэт-Роке собрано уже более 395 тыс. Mustang VI поколения. Из них более 98 тыс. отправились к покупателям за пределами США. За 2017 год доля экспорта должна увеличиться до 30%.
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