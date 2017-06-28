Ford намерен научить водителей автобусов ездить безопасно
Мероприятия пройдут в Казани, Волгограде и Саратове. Водителей школьных автобусов обучат навыкам контраварийного вождения и оказания доврачебной медицинской помощи. Главной целью нового образовательного курса является снижение тревожных показателей статистики по ДТП с участием школьных автобусов и достижение положительной динамики по уменьшению аварий в этой категории.
Оно и понятно: в стране по-прежнему высоки цифры жертв ДТП с участием автобусов, в том числе среди детей-пассажиров. Только за январь-май 2017 года по вине водителей автобусов произошло 2081 ДТП, в которых 72 человека погибло и 3074 пострадало. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пострадавших выросло на 3,5%. При этом количество жертв среди детей-пассажиров катастрофически растет – за 5 месяцев 2017-го показатель вырос почти на 23%.
Аварии имеют различные причины, однако чаще всего происходят по вине т.н. человеческого фактора. Согласно оценке статистики российских ДТП по всемирно принятой системе ВАДС, в 85% аварий виноваты водители. В России из всех 55 517 зарегистрированных аварий 2017 года количество ДТП по вине водителей составило свыше 48 000.
Наряду с объективными факторами (техническое состояние и возраст транспорта, погодные условия, состояние дорог) одной из ключевых причин высокого числа аварий с участием школьных автобусов является отсутствие обязательного дополнительного обучения для водителей.
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