21 декабря 2016, 13:03

Ford остановит завод в США на неделю

Производственная площадка в Канзас-Сити (штат Миссури) перестанет работать в начале января, что позволит бренду свести объемы производства и уровень спроса.
Завод выпускает пикапы F-150 и фургоны Transit. Автопроизводитель уже закрывал завод на неделю несколько месяцев назад. В начале 2017-го опыт решено повторить.
 
В начале декабря запасы фургонов Transit на складе рассчитывались на 108 дней, тогда как месяцем раньше запасы были на 82 дня. Завод в Канзас-Сити — единственный в Америке, выпускающий данную модель пикапов марки.
 
Аналогичные планы есть и у GM - 5 американских заводов приостановят работу в январе на срок 1-3 недели. Также в марте будут уволены 1300 занятых сотрудников и сокращена вторая смена на заводе в Детройте.

Комплектации и технические характеристики

Ford Transit 2.2 МТ
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2015
Кузовфургон
Количество дверей/мест5/3
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя2198
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.3
Загородный цикл5.9
Смешанный цикл6.4
ТопливоДТ
Все характеристики
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Ford остановит завод в США на неделю
Завод выпускает пикапы F-150 и фургоны Transit. Автопроизводитель уже закрывал завод на неделю несколько месяцев назад. В начале 2017-го опыт решено повторить. В начале декабря запасы фургонов Transit на складе рассчитывались на 108 дней, тогда как месяцем раньше запасы были на 82 дня. Завод в Канзас-Сити — единственный в Америке, выпускающий данную модель пикапов марки. Аналогичные планы есть и у GM - 5 американских заводов приостановят работу в январе на срок 1-3 недели. Также в марте будут уволены 1300 занятых сотрудников и сокращена вторая смена на заводе в Детройте.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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