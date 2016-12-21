Ford остановит завод в США на неделю

Производственная площадка в Канзас-Сити (штат Миссури) перестанет работать в начале января, что позволит бренду свести объемы производства и уровень спроса.
Завод выпускает пикапы F-150 и фургоны Transit. Автопроизводитель уже закрывал завод на неделю несколько месяцев назад. В начале 2017-го опыт решено повторить.
В начале декабря запасы фургонов Transit на складе рассчитывались на 108 дней, тогда как месяцем раньше запасы были на 82 дня. Завод в Канзас-Сити — единственный в Америке, выпускающий данную модель пикапов марки.
Аналогичные планы есть и у GM - 5 американских заводов приостановят работу в январе на срок 1-3 недели. Также в марте будут уволены 1300 занятых сотрудников и сокращена вторая смена на заводе в Детройте.
Всем добрый вечер, проблема возникла давно но ни как не доходили руки. Заправляя автомобиль ФОРД ТРАНЗИТ дизельным топливом до полного бака, появлялась течь топлива, на подъёмнике откинули лямки и приопустили бак см на30 от кузова. Оказалось что треснула пластиковое кольцо которое накручивается на корпус ...
Завод выпускает пикапы F-150 и фургоны Transit. Автопроизводитель уже закрывал завод на неделю несколько месяцев назад. В начале 2017-го опыт решено повторить. В начале декабря запасы фургонов Transit на складе рассчитывались на 108 дней, тогда как месяцем раньше запасы были на 82 дня. Завод в Канзас-Сити — единственный в Америке, выпускающий данную модель пикапов марки. Аналогичные планы есть и у GM - 5 американских заводов приостановят работу в январе на срок 1-3 недели. Также в марте будут уволены 1300 занятых сотрудников и сокращена вторая смена на заводе в Детройте.
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