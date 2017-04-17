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17 апреля 2017, 17:22

Ford открыл в России новые сервисные центры

Ford Sollers объявляет об открытии первых сервисных центров новой сети Ford Quick Lane в России. На них будут осуществляться негарантийное обслуживание и продажа оригинальных запасных частей.
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Владельцы автомобилей Ford смогут воспользоваться услугами сервисных центров, авторизованных по стандартам компании, а также получить оригинальные запчасти и услуги сервиса в соответствии со своими ожиданиями по доверию, качеству, удобству расположения и цене.

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Все станции имеют доступ ко всем информационным системам и приложениям бренда, включая электронную сервисную книжку. Это особенно актуально для владельцев постгарантийных автомобилей, желающих вести сервисную историю машины.

Персонал сервисных центров проходит обязательное обучение и аттестацию. Сейчас в нашей стране открылось только 2 подобные станции, однако компания планирует дальнейшее расширение сети Ford Quick Lane для улучшения качества обслуживания и доступности сервисных услуг и запчастей.

Плюсы и минусы
В сертифицированных центрах работают исключительно профессионалы.Стоимость ремонтных работ там, как правило, выше, чем на обычных СТО.
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Ford открыл в России новые сервисные центры
Владельцы автомобилей Ford смогут воспользоваться услугами сервисных центров, авторизованных по стандартам компании, а также получить оригинальные запчасти и услуги сервиса в соответствии со своими ожиданиями по доверию, качеству, удобству расположения и цене.{{material_118358}} Все станции имеют доступ ко всем информационным системам и приложениям бренда, включая электронную сервисную книжку. Это особенно актуально для владельцев постгарантийных автомобилей, желающих вести сервисную историю машины.Персонал сервисных центров проходит обязательное обучение и аттестацию. Сейчас в нашей стране открылось только 2 подобные станции, однако компания планирует дальнейшее расширение сети Ford Quick Lane для улучшения качества обслуживания и доступности сервисных услуг и запчастей.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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