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17 апреля 2017, 19:00

Ford открыл в России новые сервисные центры

Компания Ford Sollers открыла первые в России сервисные центры новой сети Ford Quick Lane, которая ведет негарантийное обслуживание и продажу оригинальных запчастей для разных моделей Ford.
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Первые сервисные центры Ford Quick Lane открылись в городе Коломна Московской области («Аванта-Коломна») и Балаково Саратовской области («Элвис»). Компания планирует дальнейшее расширение сети сервисных центров Ford Quick Lane для улучшения качества обслуживания и доступности сервисных услуг и запчастей Ford по всей России, сообщает пресс-служба Ford Sollers.
 
Владельцы автомобилей Ford смогут воспользоваться услугами сервисных центров, авторизованных по стандартам компании, а также получить оригинальные запчасти и услуги сервиса по ожидания по качеству, удобной локации и цене. Все сервисные центры Ford Quick Lane имеют полноценный доступ ко всем информационным системам и приложениям Ford, включая электронную сервисную книжку, что актуально для владельцев постгарантийных автомобилей, желающих вести сервисную историю авто. Персонал сервисных центров проходит обязательное обучение и аттестацию, что гарантирует высокую квалификацию, необходимую для осуществления качественного технического обслуживания автомобилей Ford.
 
Отметим, что дилеры Ford в I квартале реализовали российским покупателям 9 380 автомобилей Ford (на 3,8 % меньше, чем раньше). Максимальный рост среди модельного ряда Ford продемонстрировал Transit, EcoSport и Explorer.
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Ford открыл в России новые сервисные центры
Первые сервисные центры Ford Quick Lane открылись в городе Коломна Московской области («Аванта-Коломна») и Балаково Саратовской области («Элвис»). Компания планирует дальнейшее расширение сети сервисных центров Ford Quick Lane для улучшения качества обслуживания и доступности сервисных услуг и запчастей Ford по всей России, сообщает пресс-служба Ford Sollers. Владельцы автомобилей Ford смогут воспользоваться услугами сервисных центров, авторизованных по стандартам компании, а также получить оригинальные запчасти и услуги сервиса по ожидания по качеству, удобной локации и цене. Все сервисные центры Ford Quick Lane имеют полноценный доступ ко всем информационным системам и приложениям Ford, включая электронную сервисную книжку, что актуально для владельцев постгарантийных автомобилей, желающих вести сервисную историю авто. Персонал сервисных центров проходит обязательное обучение и аттестацию, что гарантирует высокую квалификацию, необходимую для осуществления качественного технического обслуживания автомобилей Ford. Отметим, что дилеры Ford в I квартале реализовали российским покупателям 9 380 автомобилей Ford (на 3,8 % меньше, чем раньше). Максимальный рост среди модельного ряда Ford продемонстрировал Transit, EcoSport и Explorer.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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