109
17 апреля 2017, 19:00
Ford открыл в России новые сервисные центры
Компания Ford Sollers открыла первые в России сервисные центры новой сети Ford Quick Lane, которая ведет негарантийное обслуживание и продажу оригинальных запчастей для разных моделей Ford.
Первые сервисные центры Ford Quick Lane открылись в городе Коломна Московской области («Аванта-Коломна») и Балаково Саратовской области («Элвис»). Компания планирует дальнейшее расширение сети сервисных центров Ford Quick Lane для улучшения качества обслуживания и доступности сервисных услуг и запчастей Ford по всей России, сообщает пресс-служба Ford Sollers.
Владельцы автомобилей Ford смогут воспользоваться услугами сервисных центров, авторизованных по стандартам компании, а также получить оригинальные запчасти и услуги сервиса по ожидания по качеству, удобной локации и цене. Все сервисные центры Ford Quick Lane имеют полноценный доступ ко всем информационным системам и приложениям Ford, включая электронную сервисную книжку, что актуально для владельцев постгарантийных автомобилей, желающих вести сервисную историю авто. Персонал сервисных центров проходит обязательное обучение и аттестацию, что гарантирует высокую квалификацию, необходимую для осуществления качественного технического обслуживания автомобилей Ford.
Отметим, что дилеры Ford в I квартале реализовали российским покупателям 9 380 автомобилей Ford (на 3,8 % меньше, чем раньше). Максимальный рост среди модельного ряда Ford продемонстрировал Transit, EcoSport и Explorer.
Читайте по теме
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Как ведут себя за рулем начинающие водители?
06.10.2016, 12:02
Поколение X по обе стороны океана выбирает Ford Explorer
23.08.2016, 12:30
Испачкавшись мистикой скважины, мы очистились у титана духа
11.08.2016, 10:45
Читайте по теме
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Как ведут себя за рулем начинающие водители?
06.10.2016, 12:02
Поколение X по обе стороны океана выбирает Ford Explorer
23.08.2016, 12:30
Испачкавшись мистикой скважины, мы очистились у титана духа
11.08.2016, 10:45
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант. ДОСТОИНСТВА Приятный салон, удобный руль. Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный. Отличная штатная магнитола, хорошее радио. Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит. | Уж не с компрессией ли проблемы... | Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
МАСЛО В ТОСОЛЕ
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное