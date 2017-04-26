28
26 апреля 2017, 20:05
Ford поддержит российских фермеров
Ford Sollers запустил собственную программу поддержки российских предпринимателей малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей. Лизингополучатели смогут приобрести автомобили Transit и его модификации с дополнительной скидкой в размере до 200 тыс. рублей.
Максимальная выгода для клиента с учетом всех доступных предложений составит до 20% от первоначальной стоимости автомобиля. И специальная цена на базовую версию машины в варианте переднеприводного фургона (средняя база, средняя крыша) составит 1 260 000 рублей.
Ford Transit
Выпускается с 1990 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Продажи коммерческой модели Ford составляют около 20% от всех продаж бренда, и компания рассчитывает, что по мере восстановления экономики и дальнейшего развития импортозамещения рынок легких коммерческих автомобилей ускорит рост.
Несмотря на снижение потребительской активности в сегменте легковых автомобилей, рынок LCV в 2016 году показал рост на 2%. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе «Транзита» насчитывает более 25 различных вариантов.
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Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
| Здравствуйте помогите пожалуйста акум скинул и кода нет на форд транзит магнитола 6000CD серийный номер v072224 заранее спасибо пишите на почту rod_ser@mail.ru помогу!
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