28
26 апреля 2017, 20:05

Ford поддержит российских фермеров

Ford Sollers запустил собственную программу поддержки российских предпринимателей малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей. Лизингополучатели смогут приобрести автомобили Transit и его модификации с дополнительной скидкой в размере до 200 тыс. рублей.
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Максимальная выгода для клиента с учетом всех доступных предложений составит до 20% от первоначальной стоимости автомобиля. И специальная цена на базовую версию машины в варианте переднеприводного фургона (средняя база, средняя крыша) составит 1 260 000 рублей.

Ford Transit
Выпускается с 1990 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Объявлений: 69
Отзывов: 7

Продажи коммерческой модели Ford составляют около 20% от всех продаж бренда, и компания рассчитывает, что по мере восстановления экономики и дальнейшего развития импортозамещения рынок легких коммерческих автомобилей ускорит рост.

Несмотря на снижение потребительской активности в сегменте легковых автомобилей, рынок LCV  в 2016 году показал рост на 2%. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе «Транзита» насчитывает более 25 различных вариантов.

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Отзывы по теме
Форум Ford Transit
МАСЛО В ТОСОЛЕ
АНАТОЛИЙ
Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
Раскодировать Ford cd 6000 V040611
| Здравствуйте помогите пожалуйста акум скинул и кода нет на форд транзит магнитола 6000CD серийный номер v072224 заранее спасибо пишите на почту rod_ser@mail.ru помогу!
rod_ser
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Ford поддержит российских фермеров
Максимальная выгода для клиента с учетом всех доступных предложений составит до 20% от первоначальной стоимости автомобиля. И специальная цена на базовую версию машины в варианте переднеприводного фургона (средняя база, средняя крыша) составит 1 260 000 рублей. {{model_2064}}Продажи коммерческой модели Ford составляют около 20% от всех продаж бренда, и компания рассчитывает, что по мере восстановления экономики и дальнейшего развития импортозамещения рынок легких коммерческих автомобилей ускорит рост.Несмотря на снижение потребительской активности в сегменте легковых автомобилей, рынок LCV  в 2016 году показал рост на 2%. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе «Транзита» насчитывает более 25 различных вариантов.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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