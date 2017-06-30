30 июня 2017, 10:23

Ford подстрахует участников Tour de France

Ford продлил партнерство с Team Sky еще на два года. Компания останется эксклюзивным поставщиком легковых и коммерческих автомобилей для одной из сильнейших велосипедных команд мира до конца 2019 года.
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  Ford подстрахует участников Tour de France Ford Focus RS Ford подстрахует участников Tour de France
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фото
  

Ford Focus RS
Выпускается с 2008 г.
Новый 600 000 Р
Объявлений: 2
Отзывов: 1
Производитель подготовил специальную версию Focus RS Option Pack, которая будет оказывать поддержку команде на гонке Tour de France 2017 года. Хэтчбек в новой ливрее по мотивам веломайки команды Team Sky возглавит парк машин поддержки велогонки, которая стартует уже 1 июля в Дюссельдорфе (Германия).

Модель будет ежедневно использоваться для разведки трассы, всегда опережая гонщиков, чтобы убедиться в безопасности дороги впереди.От стандартной модели «автомобиль-техничка» отличается усиленной подвеской, которая позволяет выдерживать до 350 кг дополнительного груза, и специально разработанными спортивными сиденьями Recaro. Кресла имеют более плоскую форму и обеспечивают большую свободу движений в салоне.

Автомобиль оснащен турбированным двигателем EcoBoost объемом 2,3 литра, который развивает 350 л.с. и 440 Нм. Полноприводный хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 секунды, а максимальная скорость достигает 266 км/ч. Парк машин поддержки команды Team Sky насчитывает в общей сложности 25 автомобилей Ford.

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Отзывы по теме
Форум Ford Focus RS
разблокировка магнитолы
виктор
FORD: Петербургское досье
Отличный и полностью охватывающий тему обзор автомобилей Форд в Питере!
Андрей
Отзыв о Ford Focus RS 2008 года
Всё супер. Очень резвая машинка
nypok_911
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Ford подстрахует участников Tour de France
{{model_1782}}Производитель подготовил специальную версию Focus RS Option Pack, которая будет оказывать поддержку команде на гонке Tour de France 2017 года. Хэтчбек в новой ливрее по мотивам веломайки команды Team Sky возглавит парк машин поддержки велогонки, которая стартует уже 1 июля в Дюссельдорфе (Германия). Модель будет ежедневно использоваться для разведки трассы, всегда опережая гонщиков, чтобы убедиться в безопасности дороги впереди.От стандартной модели «автомобиль-техничка» отличается усиленной подвеской, которая позволяет выдерживать до 350 кг дополнительного груза, и специально разработанными спортивными сиденьями Recaro. Кресла имеют более плоскую форму и обеспечивают большую свободу движений в салоне.Автомобиль оснащен турбированным двигателем EcoBoost объемом 2,3 литра, который развивает 350 л.с. и 440 Нм. Полноприводный хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 секунды, а максимальная скорость достигает 266 км/ч. Парк машин поддержки команды Team Sky насчитывает в общей сложности 25 автомобилей Ford.
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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