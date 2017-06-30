30 июня 2017, 10:23
Ford подстрахует участников Tour de France
Ford продлил партнерство с Team Sky еще на два года. Компания останется эксклюзивным поставщиком легковых и коммерческих автомобилей для одной из сильнейших велосипедных команд мира до конца 2019 года.
Ford Focus RS
Выпускается с 2008 г.
Новый 600 000 Р
Модель будет ежедневно использоваться для разведки трассы, всегда опережая гонщиков, чтобы убедиться в безопасности дороги впереди.От стандартной модели «автомобиль-техничка» отличается усиленной подвеской, которая позволяет выдерживать до 350 кг дополнительного груза, и специально разработанными спортивными сиденьями Recaro. Кресла имеют более плоскую форму и обеспечивают большую свободу движений в салоне.
Автомобиль оснащен турбированным двигателем EcoBoost объемом 2,3 литра, который развивает 350 л.с. и 440 Нм. Полноприводный хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 секунды, а максимальная скорость достигает 266 км/ч. Парк машин поддержки команды Team Sky насчитывает в общей сложности 25 автомобилей Ford.
Читайте по теме
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Как ведут себя за рулем начинающие водители?
06.10.2016, 12:02
Читайте по теме
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Как ведут себя за рулем начинающие водители?
06.10.2016, 12:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
разблокировка магнитолы
Отличный и полностью охватывающий тему обзор автомобилей Форд в Питере!
Всё супер. Очень резвая машинка
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное