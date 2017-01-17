17 января 2017, 20:15

Ford показал, каким он видит новый Mustang

Ford демонстрирует новое видение своей «изюминки» в сегменте спортивных купе. Нынешний Mustang компания называет «самым передовым в истории». В продаже автомобиль появится осенью 2017-го. Приоритетным окажется рынок Северной Америки, европейцы увидят машину в начале 2018 года.
  Ford показал, каким он видит новый Mustang Ford показал, каким он видит новый Mustang Ford показал, каким он видит новый Mustang Ford показал, каким он видит новый Mustang Ford показал, каким он видит новый Mustang Ford показал, каким он видит новый Mustang
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фото
  
Моторов у посвежевшего «Мустанга» по-прежнему два. Речь идет о зарекомендовавшем себя 2,3-литровом 4-цилиндровом EcoBoost, который был откалиброван и получил увеличенный крутящий момент. Доступным для заказа остался и легендарный 5-литровый V8 – его, по информации автопроизводителя, также тщательно доработали. Правда, увы, технической конкретики не приводится. 

Зато известно, что звучание двигателя можно настроить. Активный акустический контроль системы выпуска обеспечивает совершенно уникальное звучание и входит в стандартное оснащение Mustang GT в Европе.

Оба агрегата доступны в сочетании с МКПП, которая была адаптирована под оптимальный крутящий момент, а также с новой 10-ступенчатым «автоматом».
 
Самый первый пони-кар Ford Mustang был явлен миру в апреле 1964 года. При этом концептуальную версию показали еще в 1962-м. Настоящими «прародителями» штатовского «скакуна» считаются мало чем  приметные Ford Falcon и Ford Fairlane, от которых Mustang заимствовал огромную часть технической базы. 

 

Наряду с этим Mustang нового поколения получил новую подвеску MagneRide, которую можно настроить вместе с рулевым управлением посредством технологии MyMode, имеющей функцию памяти.

Интересна кастомизируемая цифровая панель инструментов. Она может быть легко персонализирована и предлагает 3 различных режима отображения информации. Экран панели приборов - полностью цифровой, 12-дюймовый, жидкокристаллический.

Много технологий помощи водителю. Доступны: система предотвращения столкновений Pre-Collision Assist с функцией распознавания пешеходов; технология предупреждения об опасном сближении DistanceAlert; система удержания автомобиля в полосе движения LaneKeepingAid; система предупреждения водителя о выходе из занимаемой полосы LaneKeepingAlert и система помощи водителю, предупреждающая об усталости водителя DriverAlert.

Новинки и концепт кары Форд Мустанг

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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Американский тюнер сделал Mustang GT более агрессивным
Моя мечта!! Ford Mustang!!
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
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Ford показал, каким он видит новый Mustang
Моторов у посвежевшего «Мустанга» по-прежнему два. Речь идет о зарекомендовавшем себя 2,3-литровом 4-цилиндровом EcoBoost, который был откалиброван и получил увеличенный крутящий момент. Доступным для заказа остался и легендарный 5-литровый V8 – его, по информации автопроизводителя, также тщательно доработали. Правда, увы, технической конкретики не приводится. Зато известно, что звучание двигателя можно настроить. Активный акустический контроль системы выпуска обеспечивает совершенно уникальное звучание и входит в стандартное оснащение Mustang GT в Европе.Оба агрегата доступны в сочетании с МКПП, которая была адаптирована под оптимальный крутящий момент, а также с новой 10-ступенчатым «автоматом». {{photo_text_21}} Наряду с этим Mustang нового поколения получил новую подвеску MagneRide, которую можно настроить вместе с рулевым управлением посредством технологии MyMode, имеющей функцию памяти.Интересна кастомизируемая цифровая панель инструментов. Она может быть легко персонализирована и предлагает 3 различных режима отображения информации. Экран панели приборов - полностью цифровой, 12-дюймовый, жидкокристаллический.Много технологий помощи водителю. Доступны: система предотвращения столкновений Pre-Collision Assist с функцией распознавания пешеходов; технология предупреждения об опасном сближении DistanceAlert; система удержания автомобиля в полосе движения LaneKeepingAid; система предупреждения водителя о выходе из занимаемой полосы LaneKeepingAlert и система помощи водителю, предупреждающая об усталости водителя DriverAlert.
2017-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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