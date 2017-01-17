Ford показал, каким он видит новый Mustang

Ford демонстрирует новое видение своей «изюминки» в сегменте спортивных купе. Нынешний Mustang компания называет «самым передовым в истории». В продаже автомобиль появится осенью 2017-го. Приоритетным окажется рынок Северной Америки, европейцы увидят машину в начале 2018 года.
Моторов у посвежевшего «Мустанга» по-прежнему два. Речь идет о зарекомендовавшем себя 2,3-литровом 4-цилиндровом EcoBoost, который был откалиброван и получил увеличенный крутящий момент. Доступным для заказа остался и легендарный 5-литровый V8 – его, по информации автопроизводителя, также тщательно доработали. Правда, увы, технической конкретики не приводится.
Зато известно, что звучание двигателя можно настроить. Активный акустический контроль системы выпуска обеспечивает совершенно уникальное звучание и входит в стандартное оснащение Mustang GT в Европе.
Оба агрегата доступны в сочетании с МКПП, которая была адаптирована под оптимальный крутящий момент, а также с новой 10-ступенчатым «автоматом».
Самый первый пони-кар Ford Mustang был явлен миру в апреле 1964 года. При этом концептуальную версию показали еще в 1962-м. Настоящими «прародителями» штатовского «скакуна» считаются мало чем приметные Ford Falcon и Ford Fairlane, от которых Mustang заимствовал огромную часть технической базы.
Наряду с этим Mustang нового поколения получил новую подвеску MagneRide, которую можно настроить вместе с рулевым управлением посредством технологии MyMode, имеющей функцию памяти.
Интересна кастомизируемая цифровая панель инструментов. Она может быть легко персонализирована и предлагает 3 различных режима отображения информации. Экран панели приборов - полностью цифровой, 12-дюймовый, жидкокристаллический.
Много технологий помощи водителю. Доступны: система предотвращения столкновений Pre-Collision Assist с функцией распознавания пешеходов; технология предупреждения об опасном сближении DistanceAlert; система удержания автомобиля в полосе движения LaneKeepingAid; система предупреждения водителя о выходе из занимаемой полосы LaneKeepingAlert и система помощи водителю, предупреждающая об усталости водителя DriverAlert.
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат.
Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
Моторов у посвежевшего «Мустанга» по-прежнему два. Речь идет о зарекомендовавшем себя 2,3-литровом 4-цилиндровом EcoBoost, который был откалиброван и получил увеличенный крутящий момент. Доступным для заказа остался и легендарный 5-литровый V8 – его, по информации автопроизводителя, также тщательно доработали. Правда, увы, технической конкретики не приводится. Зато известно, что звучание двигателя можно настроить. Активный акустический контроль системы выпуска обеспечивает совершенно уникальное звучание и входит в стандартное оснащение Mustang GT в Европе.Оба агрегата доступны в сочетании с МКПП, которая была адаптирована под оптимальный крутящий момент, а также с новой 10-ступенчатым «автоматом». {{photo_text_21}} Наряду с этим Mustang нового поколения получил новую подвеску MagneRide, которую можно настроить вместе с рулевым управлением посредством технологии MyMode, имеющей функцию памяти.Интересна кастомизируемая цифровая панель инструментов. Она может быть легко персонализирована и предлагает 3 различных режима отображения информации. Экран панели приборов - полностью цифровой, 12-дюймовый, жидкокристаллический.Много технологий помощи водителю. Доступны: система предотвращения столкновений Pre-Collision Assist с функцией распознавания пешеходов; технология предупреждения об опасном сближении DistanceAlert; система удержания автомобиля в полосе движения LaneKeepingAid; система предупреждения водителя о выходе из занимаемой полосы LaneKeepingAlert и система помощи водителю, предупреждающая об усталости водителя DriverAlert.
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