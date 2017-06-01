1 июня 2017, 15:02
Ford попрощался с Focus RS спецверсией
Эпоха «заряженного» хэтчбека Ford Focus RS завершается. Компания подготовила особую версию Limited Edition, которая станет последней. Всего будет выпущено 1500 экземпляров этой модели.
Ford Focus RS
Новый 600 000 Р
Под капотом машины окажется 2,3-литровая наддувная «четверка» семейства EcoBoost, мощность которой составит 350 л.с. и 470 Нм крутящего момента. С такой «начинкой» RS сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 4,7 секунды. Продажи «хот-хэтчей» в США и Канаде стартуют осенью нынешнего года.
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