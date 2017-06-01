1 июня 2017, 15:02

Ford попрощался с Focus RS спецверсией

Эпоха «заряженного» хэтчбека Ford Focus RS завершается. Компания подготовила особую версию Limited Edition, которая станет последней. Всего будет выпущено 1500 экземпляров этой модели.
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Ford Focus RS
Новый 600 000 Р
Уже в «базе» такой машины будут присутствовать спортивные сиденья Recaro, рулевое колесо с обогревом и навигационная система с функцией голосового управления, а также 19-дюймовые кованые колесные диски. Также разработчики установят механический дифференциал повышенного трения на передней оси. Кузов окрасят в красный цвет Race Red.

Под капотом машины окажется 2,3-литровая наддувная «четверка» семейства EcoBoost, мощность которой составит 350 л.с. и 470 Нм крутящего момента. С такой «начинкой» RS сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 4,7 секунды. Продажи «хот-хэтчей» в США и Канаде стартуют осенью нынешнего года.
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Ford попрощался с Focus RS спецверсией
{{model_v2_1782}}Уже в «базе» такой машины будут присутствовать спортивные сиденья Recaro, рулевое колесо с обогревом и навигационная система с функцией голосового управления, а также 19-дюймовые кованые колесные диски. Также разработчики установят механический дифференциал повышенного трения на передней оси. Кузов окрасят в красный цвет Race Red.Под капотом машины окажется 2,3-литровая наддувная «четверка» семейства EcoBoost, мощность которой составит 350 л.с. и 470 Нм крутящего момента. С такой «начинкой» RS сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 4,7 секунды. Продажи «хот-хэтчей» в США и Канаде стартуют осенью нынешнего года.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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