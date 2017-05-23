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23 мая 2017, 16:41
Ford потерял доверие к Марку Филдсу
Председатель совета директоров концерна Ford - Билл Форд – потерял доверие к генеральному директору компании Марку Филдсу. Топ-менеджер покинет свой пост уже в ближайшее время.
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Ему также не удалось выстроить четкую стратегию развития и определить цели. Кроме того, при этом топ-менеджере компания объявила о масштабном сокращении сотрудников на 20 тыс. человек. Такие меры якобы позволят экономить Ford до 3 млрд долларов в год.
Новым генеральным директором компании станет Джеймс Хакетт — глава дочерней фирмы Ford Smart Mobility LLC. А вот Марк Труби сменит Рэя Дэя на посту вице-президента по связям с общественностью.
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