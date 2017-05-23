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23 мая 2017, 16:41

Ford потерял доверие к Марку Филдсу

Председатель совета директоров концерна Ford - Билл Форд – потерял доверие к генеральному директору компании Марку Филдсу. Топ-менеджер покинет свой пост уже в ближайшее время.
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Г-н Филдс занял должность генерального директора марки в середине 2014 года. Несмотря на то, что за время его руководства акции компании выросли на 40%, нынешнее состояние компании вызывает опасения у совета директоров. Причина в том, что топ-менеджер не смог сплотить команду.

Ему также не удалось выстроить четкую стратегию развития и определить цели. Кроме того, при этом топ-менеджере компания объявила о масштабном сокращении сотрудников на 20 тыс. человек. Такие меры якобы позволят экономить  Ford до 3 млрд долларов в год.

Новым генеральным директором компании станет Джеймс Хакетт — глава дочерней фирмы Ford Smart Mobility LLC. А вот Марк Труби сменит Рэя Дэя на посту вице-президента по связям с общественностью.

Top Manager Форд

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Ford потерял доверие к Марку Филдсу
{{material_119254}} Г-н Филдс занял должность генерального директора марки в середине 2014 года. Несмотря на то, что за время его руководства акции компании выросли на 40%, нынешнее состояние компании вызывает опасения у совета директоров. Причина в том, что топ-менеджер не смог сплотить команду.Ему также не удалось выстроить четкую стратегию развития и определить цели. Кроме того, при этом топ-менеджере компания объявила о масштабном сокращении сотрудников на 20 тыс. человек. Такие меры якобы позволят экономить  Ford до 3 млрд долларов в год.Новым генеральным директором компании станет Джеймс Хакетт — глава дочерней фирмы Ford Smart Mobility LLC. А вот Марк Труби сменит Рэя Дэя на посту вице-президента по связям с общественностью.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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