5 июля 2017, 18:54

Ford представил микроавтобус Tourneo Custom

Стали известны первые подробности о новом микроавтобусе Ford Tourneo, европейские продажи которого запланированы на начало 2018 года. Новый салон способен перевозить до 9 человек.
^
  Ford представил микроавтобус Tourneo Custom Ford Tourneo Custom Ford представил микроавтобус Tourneo Custom Ford Tourneo Custom Ford представил микроавтобус Tourneo Custom Ford Tourneo Custom Ford представил микроавтобус Tourneo Custom
4
фото
  

Ford Tourneo Custom
Выпускается с 2013 г.
Новый от 2 286 000 до 2 436 000 Р
Объявлений: 1
Модель предназначена как для бизнес-перевозок, так и персонального использования и отдыха. В задней части салона размещены 6 индивидуальных кресел, для которых предусмотрена возможность расстановки в конфигурации «конференц-зал», когда сиденья второго и третьего ряда установлены лицом друг к другу. Такая возможность предлагается в этом сегменте впервые.

Самый большой в линейке Tourneo микроавтобус подвергся серьезно инженерной переработке. Инженеры повысили уровень комфорта и улучшили шумоизоляцию. В перечень оснащения вошли интеллектуальный ограничитель скорости и мультимедийная система SYNC 3 с расширенными возможностями подключения. Все версии оснащены светодиодными ходовыми лампами дневного света, а в топовых версиях дорогу освещают ксеноновые фары.

Tourneo Custom комплектуется дизельным двигателем Ford EcoBlue, доступным в вариантах мощностью 105, 130 и 170 л.с. Мотор, по заверению автопроизводителя, обеспечивает низкую стоимость владения и обладает рядом эксплуатационных преимуществ, в том числе улучшенной на 13% экономичностью и увеличенным на 20% в зоне низких оборотов крутящим моментом. Минимальные выбросы CO2 составляют 162 г/км. В топовой комплектации микроавтобус оснащается 6-ступенчатой АКПП SelectShift.

Новинки и концепт кары Форд Торнео Кастом

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Fusion
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант. ДОСТОИНСТВА Приятный салон, удобный руль. Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный. Отличная штатная магнитола, хорошее радио. Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
AlexKuzmin
Форум Ford Galaxy
|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит. | Уж не с компрессией ли проблемы... | Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
саша
Форум Ford Transit
МАСЛО В ТОСОЛЕ
АНАТОЛИЙ
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Как сделать перевозку детей безопасной?
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Ford Tourneo Custom
Объявления о продаже Ford Tourneo Custom
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Tourneo Custom
Ford представил микроавтобус Tourneo Custom
{{model_6336}} Модель предназначена как для бизнес-перевозок, так и персонального использования и отдыха. В задней части салона размещены 6 индивидуальных кресел, для которых предусмотрена возможность расстановки в конфигурации «конференц-зал», когда сиденья второго и третьего ряда установлены лицом друг к другу. Такая возможность предлагается в этом сегменте впервые.Самый большой в линейке Tourneo микроавтобус подвергся серьезно инженерной переработке. Инженеры повысили уровень комфорта и улучшили шумоизоляцию. В перечень оснащения вошли интеллектуальный ограничитель скорости и мультимедийная система SYNC 3 с расширенными возможностями подключения. Все версии оснащены светодиодными ходовыми лампами дневного света, а в топовых версиях дорогу освещают ксеноновые фары.Tourneo Custom комплектуется дизельным двигателем Ford EcoBlue, доступным в вариантах мощностью 105, 130 и 170 л.с. Мотор, по заверению автопроизводителя, обеспечивает низкую стоимость владения и обладает рядом эксплуатационных преимуществ, в том числе улучшенной на 13% экономичностью и увеличенным на 20% в зоне низких оборотов крутящим моментом. Минимальные выбросы CO2 составляют 162 г/км. В топовой комплектации микроавтобус оснащается 6-ступенчатой АКПП SelectShift.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Вологда Ставрополь Ивановская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG