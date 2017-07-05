Ford представил микроавтобус Tourneo Custom
Самый большой в линейке Tourneo микроавтобус подвергся серьезно инженерной переработке. Инженеры повысили уровень комфорта и улучшили шумоизоляцию. В перечень оснащения вошли интеллектуальный ограничитель скорости и мультимедийная система SYNC 3 с расширенными возможностями подключения. Все версии оснащены светодиодными ходовыми лампами дневного света, а в топовых версиях дорогу освещают ксеноновые фары.
Tourneo Custom комплектуется дизельным двигателем Ford EcoBlue, доступным в вариантах мощностью 105, 130 и 170 л.с. Мотор, по заверению автопроизводителя, обеспечивает низкую стоимость владения и обладает рядом эксплуатационных преимуществ, в том числе улучшенной на 13% экономичностью и увеличенным на 20% в зоне низких оборотов крутящим моментом. Минимальные выбросы CO2 составляют 162 г/км. В топовой комплектации микроавтобус оснащается 6-ступенчатой АКПП SelectShift.
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