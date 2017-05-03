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3 мая 2017, 18:06

Ford Ranger вышел на тесты

Компания Ford приступила к тестовым испытаниям нового пикапа Ranger на дорогах Северной Америки. Замаскированный автомобиль замечен на обкатке в горной местности штата Колорадо.
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Учитывая, что в этом штате расположены одни из самых высоких горных вершин, прототип испытывался в экстремальных условиях. Ранее официальные представители Ford сообщили о намерении вывести новый пикап на продажу в США. Будет ли он представлен в других странах, пока не сообщается.
 
В первую очередь Ford Ranger тестируется на способность его двигателя полноценно работать в условиях недостатка кислорода. Дело в том, что новое поколение пикапа должно получить исключительно турбированные моторы. В моторную линейку этой модели должны войти 4- и 6-цилиндровые агрегаты EcoBoost, а также ряд дизельных двигателей, информации по которым пока нет. Пару им составит 10-диапазонный «автомат».
 
Судя по шпионским фото, опубликованным в СМИ, новый Ford Ranger получил дизайн в стиле нового F-150. Пикап оснастят характерной решеткой радиатора, а также светодиодной оптикой.
 
Автомобиль спроектируют на платформе T6. На аналогичной архитектуре создан Ranger для других рынков, а также новое поколение возрожденного внедорожника Bronco.
 
Дебютировать Ford Ranger нового поколения может на автосалоне в Детройте в будущем году, однако, продажи его начнутся не ранее 2019 года.
Новинки и концепт кары Форд

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Ford Ranger вышел на тесты
Учитывая, что в этом штате расположены одни из самых высоких горных вершин, прототип испытывался в экстремальных условиях. Ранее официальные представители Ford сообщили о намерении вывести новый пикап на продажу в США. Будет ли он представлен в других странах, пока не сообщается. В первую очередь Ford Ranger тестируется на способность его двигателя полноценно работать в условиях недостатка кислорода. Дело в том, что новое поколение пикапа должно получить исключительно турбированные моторы. В моторную линейку этой модели должны войти 4- и 6-цилиндровые агрегаты EcoBoost, а также ряд дизельных двигателей, информации по которым пока нет. Пару им составит 10-диапазонный «автомат». Судя по шпионским фото, опубликованным в СМИ, новый Ford Ranger получил дизайн в стиле нового F-150. Пикап оснастят характерной решеткой радиатора, а также светодиодной оптикой. Автомобиль спроектируют на платформе T6. На аналогичной архитектуре создан Ranger для других рынков, а также новое поколение возрожденного внедорожника Bronco. Дебютировать Ford Ranger нового поколения может на автосалоне в Детройте в будущем году, однако, продажи его начнутся не ранее 2019 года.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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