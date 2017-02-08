8 февраля 2017, 13:22

Ford расширит линейку SUV к 2020 году

Бренд намерен увеличить число предлагаемых в США кроссоверов и внедорожников с 7 до 13 уже к 2020 году. Такой информацией поделились представители компании Ford Motor.
Решение принято вследствие растущей популярности машин SUV-сегмента в Америке. В 2016 году в стране доля сегмента на рынке достигла 40 %, для сравнения: 2 года назад показатель составлял 32,6 %. За 2 года для выпуска на рынок утверждено 3 новинки-кроссовера.
 
Кроме того, производитель рассказал о намерении в 2020 году произвести кроссовер, который будет работать полостью на электричестве. По словам руководства, запас хода такого авто составит 500 км.
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Ford расширит линейку SUV к 2020 году
Решение принято вследствие растущей популярности машин SUV-сегмента в Америке. В 2016 году в стране доля сегмента на рынке достигла 40 %, для сравнения: 2 года назад показатель составлял 32,6 %. За 2 года для выпуска на рынок утверждено 3 новинки-кроссовера. Кроме того, производитель рассказал о намерении в 2020 году произвести кроссовер, который будет работать полостью на электричестве. По словам руководства, запас хода такого авто составит 500 км.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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