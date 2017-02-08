Ford расширит линейку SUV к 2020 году

Бренд намерен увеличить число предлагаемых в США кроссоверов и внедорожников с 7 до 13 уже к 2020 году. Такой информацией поделились представители компании Ford Motor.
Решение принято вследствие растущей популярности машин SUV-сегмента в Америке. В 2016 году в стране доля сегмента на рынке достигла 40 %, для сравнения: 2 года назад показатель составлял 32,6 %. За 2 года для выпуска на рынок утверждено 3 новинки-кроссовера.
Кроме того, производитель рассказал о намерении в 2020 году произвести кроссовер, который будет работать полостью на электричестве. По словам руководства, запас хода такого авто составит 500 км.
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант.
ДОСТОИНСТВА
Приятный салон, удобный руль.
Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный.
Отличная штатная магнитола, хорошее радио.
Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит.
| Уж не с компрессией ли проблемы...
| Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
Решение принято вследствие растущей популярности машин SUV-сегмента в Америке. В 2016 году в стране доля сегмента на рынке достигла 40 %, для сравнения: 2 года назад показатель составлял 32,6 %. За 2 года для выпуска на рынок утверждено 3 новинки-кроссовера. Кроме того, производитель рассказал о намерении в 2020 году произвести кроссовер, который будет работать полостью на электричестве. По словам руководства, запас хода такого авто составит 500 км.
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