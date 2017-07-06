6 июля 2017, 12:54
Ford сделал «авиационный» F-150 Raptor
«Заряженный» пикап Ford F-150 Raptor получил особую версию, выполненную в стилистике американского многоцелевого истребителя Lockheed F-22 Raptor. Автомобиль собран в единственном экземпляре.
Ford F-150
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 450 000 до 0 Р
Под капотом «авиационной» машины установлен хорошо знакомый 3,5-литровый 6-цилиндровых агрегат с турбонаддувом. Правда, разработчики перепрограммировали электронный блок управления и применили интеркулер Whipple. Это позволило увеличить отдачу агрегата на 95 л. с. – до 545 сил.
Ожидается, что уникальная модель будет продана в конце июля на благотворительном аукционе американской Ассоциации экспериментальной авиации (EAA). Стартовая цена на лот пока не озвучена.
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Уважаемые собратья ! Помогите найти рем набор на передний суппорт на Ф - 150 2006 года или его аналог.... зараннее всем спасибо !
супер конечно слов иет.
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