6 июля 2017, 12:54

Ford сделал «авиационный» F-150 Raptor

«Заряженный» пикап Ford F-150 Raptor получил особую версию, выполненную в стилистике американского многоцелевого истребителя Lockheed F-22 Raptor. Автомобиль собран в единственном экземпляре.
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Ford F-150
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 450 000 до 0 Р
Объявлений: 104
Отзывов: 2
Экстерьер пикапа отличается особым окрасом кузова в серых оттенках. Аналогичный цвет имеет и боевой самолет. Также автомобиль получил изображения истребителя на корпусах внешних зеркал и надписи «F22» на дверях. На крыше установлена «люстра» с девятью прожекторами.

Под капотом «авиационной» машины установлен хорошо знакомый 3,5-литровый 6-цилиндровых агрегат с турбонаддувом. Правда, разработчики перепрограммировали электронный блок управления и применили интеркулер Whipple. Это позволило увеличить отдачу агрегата на 95 л. с. – до 545 сил.

Ожидается, что уникальная модель будет продана в конце июля на благотворительном аукционе американской Ассоциации экспериментальной авиации (EAA). Стартовая цена на лот пока не озвучена.

Дизайн и тюнинг Форд Ф 150

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Отзывы по теме
Форум Ford F-150
Уважаемые собратья ! Помогите найти рем набор на передний суппорт на Ф - 150 2006 года или его аналог.... зараннее всем спасибо !
Сергей
Ford рассекретил F-150 2015 модельного года
супер конечно слов иет.
к.г.
Тормозные колодки Ford F150
Срочно торг
shevron
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Ford сделал «авиационный» F-150 Raptor
{{model_2053}} Экстерьер пикапа отличается особым окрасом кузова в серых оттенках. Аналогичный цвет имеет и боевой самолет. Также автомобиль получил изображения истребителя на корпусах внешних зеркал и надписи «F22» на дверях. На крыше установлена «люстра» с девятью прожекторами.Под капотом «авиационной» машины установлен хорошо знакомый 3,5-литровый 6-цилиндровых агрегат с турбонаддувом. Правда, разработчики перепрограммировали электронный блок управления и применили интеркулер Whipple. Это позволило увеличить отдачу агрегата на 95 л. с. – до 545 сил. Ожидается, что уникальная модель будет продана в конце июля на благотворительном аукционе американской Ассоциации экспериментальной авиации (EAA). Стартовая цена на лот пока не озвучена.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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