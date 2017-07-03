3 июля 2017, 10:23

Ford S-Max получил версию ST-Line

Ford представил новую модификацию своего минивена S-Max - ST-Line. Автомобиль получил более жесткую перенастроенную подвеску и некоторые элементы внешнего апгрейда. Старт продаж в Европе запланирован на это лето.
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Ford S-Max получил версию ST-Line Ford S-max

Ford S-max
Выпускается с 2006 г.
Новый от 1 066 500 до 1 517 500 Р
Объявлений: 35
Отзывов: 3
Разработчики установили на машину другие бамперы, видоизмененную решетку радиатора с сетчатым узором, накладки на пороги, а также новые 18-дюймовые алюминиевые колесные диски. Корпуса внешних зеркал окрашены в черный цвет. В салоне установлены спортивные кожаные сиденья с декоративными вставками красного цвета.

Что касается «начинки», то для S-Max ST-Line предложат несколько двигателей. Речь идет, прежде всего, о 2-литровых дизельных моторах с отдачей 150, 180 или 210 сил. В самом дорогом варианте исполнения под капотом минивена окажется 240-сильный EcoBoost с 4 цилиндрами.

Цены на новую модификацию автомобиля станут известны ближе к старту продаж. На сегодняшний день версии ST-Line также имеются у хэтчбеков Fiesta и Focus, семейства Mondeo, а также у кроссоверов Kuga и Edge.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford S-max
У меня уже 3 года S-Max 2007 года. 2 литра бензин на "ручке". Устраивает всё, единственное, сейчас бы взял 2,3 с "автоматом"... Жаль, сейчас в Москве на машине и ездить-то некуда - общественным транспортом даже дочку в школу отвезти быстрее выходит. Зато уж если едем в "Максе" - это правда релакс...
Павел
Хочу s-мах
Привет!У меня это Чудо уже 6 лет.Это релакс-если буду менять-то только на такую же.Проблем по большому счету нет вообще.ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ!Только ценник какой-то маловастенький у Вас.Что хотите взять по комплектации? Пробег на моем Максике уже 160000 км, так что говорю с полным на то основанием.
Ольга
Отзыв о Ford S-max 2007 года
авто просто супер каждая поездка для меня сказка
walet65
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Ford S-Max получил версию ST-Line
{{model_1625}}Разработчики установили на машину другие бамперы, видоизмененную решетку радиатора с сетчатым узором, накладки на пороги, а также новые 18-дюймовые алюминиевые колесные диски. Корпуса внешних зеркал окрашены в черный цвет. В салоне установлены спортивные кожаные сиденья с декоративными вставками красного цвета.Что касается «начинки», то для S-Max ST-Line предложат несколько двигателей. Речь идет, прежде всего, о 2-литровых дизельных моторах с отдачей 150, 180 или 210 сил. В самом дорогом варианте исполнения под капотом минивена окажется 240-сильный EcoBoost с 4 цилиндрами.Цены на новую модификацию автомобиля станут известны ближе к старту продаж. На сегодняшний день версии ST-Line также имеются у хэтчбеков Fiesta и Focus, семейства Mondeo, а также у кроссоверов Kuga и Edge.
2017-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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