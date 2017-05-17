Ford сократит персонал на 20 тысяч человек
Чтобы экономить ежегодно 3 млрд долларов, руководство Ford приняло решение уволить 20 тысяч своих сотрудников. Сокращение штата пройдет в Северной Америке и Азии.
Как говорит автопроизводитель, увольнение будет носить добровольный характер. Например, некоторым сотрудникам предложат уйти на пенсию на выгодных условиях. Это необходимо из-за сокращения спроса на новые автомобили в США, а также низкие цены на подержанные машины и существенные траты на разработки новых технологий.
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При этом зарплата других сотрудников не будут сокращаться. Кроме того, компания не намерена сокращать объемы производства, несмотря на то, что на складах компании, по разным оценкам, скопилось до 4 млн новых машин.
В настоящий момент концерн Ford насчитывает порядка 200 тыс. сотрудников. Таким образом, под сокращение попадет каждый десятый работник. Процесс сокращения штата планируется завершить уже осенью текущего года.
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