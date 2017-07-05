5 июля 2017, 12:40

Ford Sollers показал лучшие результаты продаж в июне 2017 года

2017 год стал плодтворным для Ford Sollers: по результатам аналитики продажи автомобилей Ford выросли на 24% по сравнению с показателями прошлого года. Всего было продано 4557 автомобилей, что сделало июнь самым успешным месяцем для Ford в первом полугодии 2017 года.
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К июню 2017 года реализовано уже 21907 автомобилей Ford, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 6%. Лидерами стали Ford Focus и Ford Kuga, их продажи выросли на 93% и 83% по отношению к июню 2016 года. Больше половины продаж пришлось на седаны, хэтчбеки и универсалы C-класса Ford Focus. Продажи этих автомобилей выросли по итогам полугодия на 21% (6465 автомобилей против 5336 за январь-июнь 2016-го).

Семиместный внедорожник Ford Explorer стал лидером по росту продаж. Эта модель нашла в июне 211 покупателей, что на 111% больше, чем в прошлом году. В общей сложности в первом полугодии продано уже 1067 внедорожников Explorer, что на 46% опережает результат первых 6 месяцев 2016-го года.

Напомним, что СП Ford Sollers отвечает за российское производство автомобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов Ford, включая автомобили, запчасти и аксессуары, на российском рынке.
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Ford Sollers показал лучшие результаты продаж в июне 2017 года
{{material_119591}}К июню 2017 года реализовано уже 21907 автомобилей Ford, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 6%. Лидерами стали Ford Focus и Ford Kuga, их продажи выросли на 93% и 83% по отношению к июню 2016 года. Больше половины продаж пришлось на седаны, хэтчбеки и универсалы C-класса Ford Focus. Продажи этих автомобилей выросли по итогам полугодия на 21% (6465 автомобилей против 5336 за январь-июнь 2016-го).Семиместный внедорожник Ford Explorer стал лидером по росту продаж. Эта модель нашла в июне 211 покупателей, что на 111% больше, чем в прошлом году. В общей сложности в первом полугодии продано уже 1067 внедорожников Explorer, что на 46% опережает результат первых 6 месяцев 2016-го года.Напомним, что СП Ford Sollers отвечает за российское производство автомобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов Ford, включая автомобили, запчасти и аксессуары, на российском рынке.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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