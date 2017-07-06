6 июля 2017, 14:59
Ford Sollers выбрал президента и СЕО
Адиль Ширинов назначен на должность президента и CEO совместного предприятия Ford Sollers. До настоящего времени топ-менеджер был исполнительным директором и первым вице-президентом компании.
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Наконец, под руководством Адиля Ширинова в роли COO с 2011 года совместное предприятие Ford Sollers успешно запустило два модернизированных завода в Татарстане, переоснастило свой завод во Всеволожске и запустило производство 8 новых моделей. Компания также достигла целей по среднему уровню локализации в 50% и запустила первый завод по производству двигателей иностранного бренда в России в 2015 году.
Марк Овенден, занимавший должность президента и CEO Ford Sollers, назначен вице-президентом по маркетингу, продажам и сервису Азиатско-Тихоокеанского региона Ford Motor Company.
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