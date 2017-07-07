7 июля 2017, 20:32
Ford тестирует новый Focus под камуфляжем
Европейский автопроизводитель начал испытания седана Ford Focus нового поколения. В сети появились первые фотографии тестовой версии новинки, скрытой под камуфляжем.
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Потенциальные покупатели смогут выбрать наиболее подходящий для их стиля езды двигатель. В продажу поступят модели с бензиновыми трехцилиндровыми двигателями объемом 1 литр с отдачей в 100, 125 и 140 л.с. Также будут доступны 1,5-литровый и 2-литровый турбированные «движки». Ценителям транспорта на «тяжелом» топливе компания предлагает дизельные варианты с рабочим обьемом 1,5 и 2 литра. Коробка передач - шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
Дебют четвертого поколения Focus ожидается в следующем году. Для североамериканского рынка модель будет собираться в Китае. Автомобили для Европы, по прежнему, собираются на предприятии в Германии.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Focus Titanium 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|125
|Объем двигателя
|1596
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|8.4
|Загородный цикл
|4.7
|Смешанный цикл
|6.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
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