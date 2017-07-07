7 июля 2017, 20:32

Ford тестирует новый Focus под камуфляжем

Европейский автопроизводитель начал испытания седана Ford Focus нового поколения. В сети появились первые фотографии тестовой версии новинки, скрытой под камуфляжем.
^
Ранее мы писали
Новинка имеет под капотом электрический мотор 145 л.с., который работает в тандеме с блоком литий-ионных батарей ...
Читать далее
Как известно из заявлений компании, ожидаемая модель создана на модульном шасси, благодаря чему колесная база стала на 50 миллиметров длиннее. При этом новинка потеряла примерно 50 кг. Предположительно, внешность четвертого поколения будет выполнена в стиле хэтчбека Fiesta нового поколения.

Потенциальные покупатели смогут выбрать наиболее подходящий для их стиля езды двигатель. В продажу поступят модели с бензиновыми трехцилиндровыми двигателями объемом 1 литр с отдачей в 100, 125 и 140 л.с. Также будут доступны 1,5-литровый и 2-литровый турбированные «движки». Ценителям транспорта на «тяжелом» топливе компания предлагает дизельные варианты с рабочим обьемом 1,5 и 2 литра. Коробка передач - шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Дебют четвертого поколения Focus ожидается в следующем году. Для североамериканского рынка модель будет собираться в Китае. Автомобили для Европы, по прежнему, собираются на предприятии в Германии.

Комплектации и технические характеристики

Ford Focus Titanium 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.4
Загородный цикл4.7
Смешанный цикл6.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Форд Фокус

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
Как сделать перевозку детей безопасной?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Ford Focus
Объявления о продаже Ford Focus
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Focus
Ford тестирует новый Focus под камуфляжем
{{material_117941}}Как известно из заявлений компании, ожидаемая модель создана на модульном шасси, благодаря чему колесная база стала на 50 миллиметров длиннее. При этом новинка потеряла примерно 50 кг. Предположительно, внешность четвертого поколения будет выполнена в стиле хэтчбека Fiesta нового поколения. Потенциальные покупатели смогут выбрать наиболее подходящий для их стиля езды двигатель. В продажу поступят модели с бензиновыми трехцилиндровыми двигателями объемом 1 литр с отдачей в 100, 125 и 140 л.с. Также будут доступны 1,5-литровый и 2-литровый турбированные «движки». Ценителям транспорта на «тяжелом» топливе компания предлагает дизельные варианты с рабочим обьемом 1,5 и 2 литра. Коробка передач - шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.Дебют четвертого поколения Focus ожидается в следующем году. Для североамериканского рынка модель будет собираться в Китае. Автомобили для Европы, по прежнему, собираются на предприятии в Германии.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Брянск Свердловская область Волгодонск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG