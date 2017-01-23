Ford Transit лидирует по продажам среди легких коммерческих автомобилей
Вконтакте
Facebook
Модель увеличила долю в сегменте до 22,4 % среди LCV иностранных брендов по итогам 2016 года, свидетельствуют данные Ассоциации Европейского Бизнеса. По сравнению с предыдущим годом рост составил 9 %.
В целом компания Ford Sollers нарастила долю бренда на российском рынке до 3 % в 2016 году. Transit показал максимальный прирост среди всех моделей Ford в России - 63%.
За прошлый год реализовано в общей сложности 5 562 Ford Transit и спецверсий на его базе. В декабре Transit нового поколения продемонстрировал самые большие продажи с момента появления на рынке России - 693 автомобиля, что соответствует росту на 38 % относительно декабря предыдущего года.
Покупателям доступна полная гамма спецверсий на базе Transit, насчитывающая более 25 вариантов специального и социального назначения. Экспортные поставки продукции ведутся на рынки Казахстана и Беларуси. Компания намерена и дальше расширять линейку специальных версий автомобилей на базе Transit.
Всем добрый вечер, проблема возникла давно но ни как не доходили руки. Заправляя автомобиль ФОРД ТРАНЗИТ дизельным топливом до полного бака, появлялась течь топлива, на подъёмнике откинули лямки и приопустили бак см на30 от кузова. Оказалось что треснула пластиковое кольцо которое накручивается на корпус ...
Ford Transit лидирует по продажам среди легких коммерческих автомобилей
В целом компания Ford Sollers нарастила долю бренда на российском рынке до 3 % в 2016 году. Transit показал максимальный прирост среди всех моделей Ford в России - 63%. За прошлый год реализовано в общей сложности 5 562 Ford Transit и спецверсий на его базе. В декабре Transit нового поколения продемонстрировал самые большие продажи с момента появления на рынке России - 693 автомобиля, что соответствует росту на 38 % относительно декабря предыдущего года. Покупателям доступна полная гамма спецверсий на базе Transit, насчитывающая более 25 вариантов специального и социального назначения. Экспортные поставки продукции ведутся на рынки Казахстана и Беларуси. Компания намерена и дальше расширять линейку специальных версий автомобилей на базе Transit.
В избранное