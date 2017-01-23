23 января 2017, 12:33

Ford Transit лидирует по продажам среди легких коммерческих автомобилей

Модель увеличила долю в сегменте до 22,4 % среди LCV иностранных брендов по итогам 2016 года, свидетельствуют данные Ассоциации Европейского Бизнеса. По сравнению с предыдущим годом рост составил 9 %.
В целом компания Ford Sollers нарастила долю бренда на российском рынке до 3 % в 2016 году. Transit показал максимальный прирост среди всех моделей Ford в России - 63%.
 
За прошлый год реализовано в общей сложности 5 562 Ford Transit и спецверсий на его базе. В декабре Transit нового поколения продемонстрировал самые большие продажи с момента появления на рынке России - 693 автомобиля, что соответствует росту на 38 % относительно декабря предыдущего года.
 
Покупателям доступна полная гамма спецверсий на базе Transit, насчитывающая более 25 вариантов специального и социального назначения. Экспортные поставки продукции ведутся на рынки Казахстана и Беларуси. Компания намерена и дальше расширять линейку специальных версий автомобилей на базе Transit.

Комплектации и технические характеристики

Ford Transit 2.2 МТ
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2015
Кузовфургон
Количество дверей/мест5/3
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя2198
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.3
Загородный цикл5.9
Смешанный цикл6.4
ТопливоДТ
Все характеристики
Купить авто Форд Транзит

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Transit
МАСЛО В ТОСОЛЕ
АНАТОЛИЙ
Раскодировать Ford cd 6000 V040611
| Здравствуйте помогите пожалуйста акум скинул и кода нет на форд транзит магнитола 6000CD серийный номер v072224 заранее спасибо пишите на почту rod_ser@mail.ru помогу!
rod_ser
проблема с топливным баком, не накручивается пластиковое кольцо
Всем добрый вечер, проблема возникла давно но ни как не доходили руки. Заправляя автомобиль ФОРД ТРАНЗИТ дизельным топливом до полного бака, появлялась течь топлива, на подъёмнике откинули лямки и приопустили бак см на30 от кузова. Оказалось что треснула пластиковое кольцо которое накручивается на корпус ...
maksol-74
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Ford Transit
Купить Ford Transit 2008 в Москве
299 000 Р
Купить Ford Transit 2016 в Москве
2 297 000 Р
Купить Ford Transit 2015 в Москве
2 289 500 Р
Купить Ford Transit 2016 в Москве
2 099 700 Р
Купить Ford Transit 2016 в Москве
2 018 600 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Transit
Ford Transit лидирует по продажам среди легких коммерческих автомобилей
В целом компания Ford Sollers нарастила долю бренда на российском рынке до 3 % в 2016 году. Transit показал максимальный прирост среди всех моделей Ford в России - 63%. За прошлый год реализовано в общей сложности 5 562 Ford Transit и спецверсий на его базе. В декабре Transit нового поколения продемонстрировал самые большие продажи с момента появления на рынке России - 693 автомобиля, что соответствует росту на 38 % относительно декабря предыдущего года. Покупателям доступна полная гамма спецверсий на базе Transit, насчитывающая более 25 вариантов специального и социального назначения. Экспортные поставки продукции ведутся на рынки Казахстана и Беларуси. Компания намерена и дальше расширять линейку специальных версий автомобилей на базе Transit.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG