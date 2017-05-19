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19 мая 2017, 12:25

Ford Transit получил «городские» версии

Ford выпустил Transit в версии с полной массой 2499 кг. Новые модификации автомобиля позволят грузоперевозчикам беспрепятственно передвигаться по Москве, в том числе за пределами грузового каркаса столицы.
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В версиях с полной массой 2499 кг доступны цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей (двигатель 2,2 л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, передний привод), шасси с одинарной кабиной и короткой базой (двигатель 2,2 л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, задний привод) и шасси с короткой базой и бортовой платформой (двигатель 2,2 л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, задний привод).

Ford Transit
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Объявлений: 67
Отзывов: 7

Грузовые автомобили полной массой менее 2,5 т могут передвигаться по всем улицам Москвы без ограничений. Движение более тяжелого грузового транспорта в некоторых округах столицы в настоящее время ограничено грузовым каркасом – сетью выделенных улиц, съезд с которых при отсутствии определенных документов карается штрафом в 5000 рублей.

В настоящее время грузовой каркас включает 274 улицы на территории Восточного, Северо-Восточного и Северного административных округов Москвы. В планах московского правительства – расширение зоны действия ограничения на всю территорию Москвы к концу 2017 года. Заказать версии Ford Transit с полной массой 2499 кг можно в дилерских центрах бренда.

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| Здравствуйте помогите пожалуйста акум скинул и кода нет на форд транзит магнитола 6000CD серийный номер v072224 заранее спасибо пишите на почту rod_ser@mail.ru помогу!
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Ford Transit получил «городские» версии
В версиях с полной массой 2499 кг доступны цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей (двигатель 2,2 л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, передний привод), шасси с одинарной кабиной и короткой базой (двигатель 2,2 л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, задний привод) и шасси с короткой базой и бортовой платформой (двигатель 2,2 л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, задний привод). {{model_2064}} Грузовые автомобили полной массой менее 2,5 т могут передвигаться по всем улицам Москвы без ограничений. Движение более тяжелого грузового транспорта в некоторых округах столицы в настоящее время ограничено грузовым каркасом – сетью выделенных улиц, съезд с которых при отсутствии определенных документов карается штрафом в 5000 рублей. В настоящее время грузовой каркас включает 274 улицы на территории Восточного, Северо-Восточного и Северного административных округов Москвы. В планах московского правительства – расширение зоны действия ограничения на всю территорию Москвы к концу 2017 года. Заказать версии Ford Transit с полной массой 2499 кг можно в дилерских центрах бренда.
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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