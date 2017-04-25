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25 апреля 2017, 15:38

Ford установил фотокамеры на заводе двигателей в Елабуге

Ford Sollers установил новое оборудование на своем двигателестроительном заводе в Елабуге. Модернизация была проведена на участках контроля качества и дополнительного тестирования.
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Ford установил фотокамеры на заводе двигателей в Елабуге Ford, Ford

Также на предприятии была организована новая зона тестирования, завод получил и цифровые камеры для дистанционного отслеживания производственного процесса. 6 новых промышленных фотокамер проверяют правильность установки деталей двигателя путём сравнения многочисленных параметров изображения, получаемых при съёмке. Камера делает снимок детали, далее внутреннее программное обеспечение станции анализирует снимок и выявляет отклонения от заданных показателей.

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Подобные комплексы установлены на ряде станций линий двигателестроительного завода, обеспечивая беспрерывный контроль критических характеристик конструкции двигателя в процессе производства.

Новые динамометрические стенды позволяют локально проводить ряд плановых испытаний двигателя, например, испытание на выносливость для проверки жизненного цикла агрегата в процессе эксплуатации. Ранее двигатели проходили тестирования на динамометрических стендах завода двигателей в Бридженде, Великобритания.

Новые динамометрические стенды проводят не только плановые испытания, но и отдельно тестируют измененные детали и нововведенные материалы для подтверждения соответствия качеству.

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Ford установил фотокамеры на заводе двигателей в Елабуге
Также на предприятии была организована новая зона тестирования, завод получил и цифровые камеры для дистанционного отслеживания производственного процесса. 6 новых промышленных фотокамер проверяют правильность установки деталей двигателя путём сравнения многочисленных параметров изображения, получаемых при съёмке. Камера делает снимок детали, далее внутреннее программное обеспечение станции анализирует снимок и выявляет отклонения от заданных показателей.{{material_118612}}Подобные комплексы установлены на ряде станций линий двигателестроительного завода, обеспечивая беспрерывный контроль критических характеристик конструкции двигателя в процессе производства.Новые динамометрические стенды позволяют локально проводить ряд плановых испытаний двигателя, например, испытание на выносливость для проверки жизненного цикла агрегата в процессе эксплуатации. Ранее двигатели проходили тестирования на динамометрических стендах завода двигателей в Бридженде, Великобритания.Новые динамометрические стенды проводят не только плановые испытания, но и отдельно тестируют измененные детали и нововведенные материалы для подтверждения соответствия качеству.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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