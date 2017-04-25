Ford установил фотокамеры на заводе двигателей в Елабуге
Также на предприятии была организована новая зона тестирования, завод получил и цифровые камеры для дистанционного отслеживания производственного процесса. 6 новых промышленных фотокамер проверяют правильность установки деталей двигателя путём сравнения многочисленных параметров изображения, получаемых при съёмке. Камера делает снимок детали, далее внутреннее программное обеспечение станции анализирует снимок и выявляет отклонения от заданных показателей.
Подобные комплексы установлены на ряде станций линий двигателестроительного завода, обеспечивая беспрерывный контроль критических характеристик конструкции двигателя в процессе производства.
Новые динамометрические стенды позволяют локально проводить ряд плановых испытаний двигателя, например, испытание на выносливость для проверки жизненного цикла агрегата в процессе эксплуатации. Ранее двигатели проходили тестирования на динамометрических стендах завода двигателей в Бридженде, Великобритания.
Новые динамометрические стенды проводят не только плановые испытания, но и отдельно тестируют измененные детали и нововведенные материалы для подтверждения соответствия качеству.
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