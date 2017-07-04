Ford увеличил зарплаты сотрудникам российских заводов
Ford Sollers запустил очередную программу по повышению заработных плат для основной категории занятых в производстве российских сотрудников. Увеличение составит 4,5-7% в зависимости от региона.
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Пересмотр заработных плат происходит на Ford Sollers с 2011 года. В июле 2016-го в условиях снижения рынка компания также увеличила компенсацию сотрудникам заводов в среднем на 5%.
В мае этого года российские дилеры Ford реализовали 3921 автомобиль, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наилучшую динамику показали модели Focus (+53% по сравнению с маем 2016-го), Kuga (+123%) и Explorer (+96%). Также растет спрос на легкие коммерческие автомобили Transit – в мае 2017 продано на 34% больше машин, чем годом ранее. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2017 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырастут в пределах 10%.
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