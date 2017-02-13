13 февраля 2017, 17:33

Ford вложится в создание искусственного интеллекта для авто

В ближайшие 5 лет Ford инвестирует 1 млрд долларов в команду Argo AI, чтобы ускорить создание беспилотников и развить технологии искусственного интеллекта для дальнейшего применения в автомобилях.
В команду Argo AI, основанного выходцами из Google и Uber, войдут инженеры и специалисты по робототехнике. Они займутся разработкой новой платформы ПО для автономных авто Ford, выход которых запланирован к 2021 году. Вероятно, производитель также будет продавать лицензии на технологию другим компаниям.
 
«Следующее десятилетие пройдет под знаком автоматизации автомобилей, и автономные авто будут иметь столь же значимое влияние на развитие общества, как и движущийся сборочный конвейер Ford 100 лет назад», - прокомментировал президент и СЕО Ford Марк Филдс.
 
Уже существующая команда Ford, работающая над виртуальной системой управления, будет усилена специалистами по робототехнике из Argo AI. Это партнерство будет вести разработку виртуальной системы управления автономным автомобилем для беспилотников Ford, которые будут соответствовать категории 4 по классификации SAE.
 
Ожидается что к концу этого года Argo AI будет насчитывать более 200 сотрудников, которые будут базироваться в головном офисе компании в Питтсбурге, а также на юго-востоке штата Мичиган и в области залива Сан-Франциско, штат Калифорния.
Новинки и концепт кары Форд

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Ford вложится в создание искусственного интеллекта для авто
В команду Argo AI, основанного выходцами из Google и Uber, войдут инженеры и специалисты по робототехнике. Они займутся разработкой новой платформы ПО для автономных авто Ford, выход которых запланирован к 2021 году. Вероятно, производитель также будет продавать лицензии на технологию другим компаниям. «Следующее десятилетие пройдет под знаком автоматизации автомобилей, и автономные авто будут иметь столь же значимое влияние на развитие общества, как и движущийся сборочный конвейер Ford 100 лет назад», - прокомментировал президент и СЕО Ford Марк Филдс. Уже существующая команда Ford, работающая над виртуальной системой управления, будет усилена специалистами по робототехнике из Argo AI. Это партнерство будет вести разработку виртуальной системы управления автономным автомобилем для беспилотников Ford, которые будут соответствовать категории 4 по классификации SAE. Ожидается что к концу этого года Argo AI будет насчитывать более 200 сотрудников, которые будут базироваться в головном офисе компании в Питтсбурге, а также на юго-востоке штата Мичиган и в области залива Сан-Франциско, штат Калифорния.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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