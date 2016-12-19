19 декабря 2016, 18:39

Ford выпустил первый серийный образец GT нового поколения

Это произошло почти через 2 года после того, как на автосалоне в Детройте представили предсерийный прототип спорткара. GT собирается на заводе в Онтарио канадской компании Multimatic, где также производят гоночные автомобили GTE для Ле Мана.
Производственная площадка способна выпускать 250 суперкаров в год, тогда как общий тираж должен составить 1 000 машин.
 
Ранее автоконцерн заявил, что тираж новых GT будет значительно меньше, чем у предшественника, который был собран в объеме 4 000 штук. Новинка получила двигатель EcoBoost V6 объемом 3,5 литра мощностью под 600 л.с. и стартовый ценник 500 000 долларов (порядка 31 035 000 рублей).

Комплектации и технические характеристики

Ford GT 5.4 V8
Год выпуска, с2007
Год выпуска, по2013
КузовКабриолет
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин507/6000
Объем двигателя5409
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
ПриводНа задние колеса
ТопливоБензин А-98
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Ford выпустил первый серийный образец GT нового поколения
Производственная площадка способна выпускать 250 суперкаров в год, тогда как общий тираж должен составить 1 000 машин. Ранее автоконцерн заявил, что тираж новых GT будет значительно меньше, чем у предшественника, который был собран в объеме 4 000 штук. Новинка получила двигатель EcoBoost V6 объемом 3,5 литра мощностью под 600 л.с. и стартовый ценник 500 000 долларов (порядка 31 035 000 рублей).
2016-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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