Ford выпустил первый серийный образец GT нового поколения
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Это произошло почти через 2 года после того, как на автосалоне в Детройте представили предсерийный прототип спорткара. GT собирается на заводе в Онтарио канадской компании Multimatic, где также производят гоночные автомобили GTE для Ле Мана.
Производственная площадка способна выпускать 250 суперкаров в год, тогда как общий тираж должен составить 1 000 машин.
Ранее автоконцерн заявил, что тираж новых GT будет значительно меньше, чем у предшественника, который был собран в объеме 4 000 штук. Новинка получила двигатель EcoBoost V6 объемом 3,5 литра мощностью под 600 л.с. и стартовый ценник 500 000 долларов (порядка 31 035 000 рублей).
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант.
ДОСТОИНСТВА
Приятный салон, удобный руль.
Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный.
Отличная штатная магнитола, хорошее радио.
Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит.
| Уж не с компрессией ли проблемы...
| Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
Ford выпустил первый серийный образец GT нового поколения
Производственная площадка способна выпускать 250 суперкаров в год, тогда как общий тираж должен составить 1 000 машин. Ранее автоконцерн заявил, что тираж новых GT будет значительно меньше, чем у предшественника, который был собран в объеме 4 000 штук. Новинка получила двигатель EcoBoost V6 объемом 3,5 литра мощностью под 600 л.с. и стартовый ценник 500 000 долларов (порядка 31 035 000 рублей).
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